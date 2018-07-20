Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Kenan Oktar tutuklanan ağabeyi Adnan Oktar hakkındaki suçlamalarla ilgili '79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi bir delikanlı, örgüt diye bir şey yok' dedi. Kardeş Oktar Kanal D muhabirine sinirlenerek şu sözleri sarf etti:

"VATANSEVER BİR DELİKANLI"

'Sizinle konuşamayacağım çünkü doğruları çarpıtıyorsunuz, bu medya terörü nedir? Neden yalan haber yapıp iftira atıyorsunuz? Adnan Oktar 40 senedir bu vatanın evladı. Siz onu ilk defa mı görüyorsunuz? 79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi, vatansever bir delikanlı.

"İFTİRA ATIP SONRA NEDEN DİYE SORUYORSUNUZ"

Siz iftirayı atıp sonra bana neden diye soruyorsunuz. Yaptığınız ayıp. Bu yiğit bir delikanlı ne yanlışını gördünüz. Bana savcı ağzıyla söylemeyin. Siz basit bir gazetecisiniz. Benim kendi dediğimi kendim anlatacağım beni manipüle etmeyin" dedi.

