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Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:38 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın doktor olan kardeşi Kenan Oktar Kanal D Ana Haber muhabirine hakaret etti. Gazetecilerin Adnan Oktar'a iftira attığını iddia eden Kenan Oktar, kardeşi Adnan Oktar'ın suçsuz olduğunu söyledi. Kenan Oktar gazetecinin sorduğu soruya sinirlenerek, "Siz iftirayı atıp sonra bana neden diye soruyorsunuz. Yaptığınız ayıp. Bu yiğit bir delikanlı ne yanlışını gördünüz. Bana savcı ağzıyla söylemeyin. Siz basit bir gazetecisiniz." ifadelerini kullandı.

Kenan Oktar tutuklanan ağabeyi Adnan Oktar hakkındaki suçlamalarla ilgili '79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi bir delikanlı, örgüt diye bir şey yok' dedi. Kardeş Oktar Kanal D muhabirine sinirlenerek şu sözleri sarf etti:

"VATANSEVER BİR DELİKANLI"

'Sizinle konuşamayacağım çünkü doğruları çarpıtıyorsunuz, bu medya terörü nedir? Neden yalan haber yapıp iftira atıyorsunuz? Adnan Oktar 40 senedir bu vatanın evladı. Siz onu ilk defa mı görüyorsunuz? 79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi, vatansever bir delikanlı.

"İFTİRA ATIP SONRA NEDEN DİYE SORUYORSUNUZ"

Siz iftirayı atıp sonra bana neden diye soruyorsunuz. Yaptığınız ayıp. Bu yiğit bir delikanlı ne yanlışını gördünüz. Bana savcı ağzıyla söylemeyin. Siz basit bir gazetecisiniz. Benim kendi dediğimi kendim anlatacağım beni manipüle etmeyin" dedi.

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adnan oktar Kenan Oktar HAKARET gazeteci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın ismi adnan oktar değilki ? harun yahya adı
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