Adnan Oktar operasyonunda şok gelişme! Dev gömlekçi Mehmet Alp Ünlü de gözaltında

İstanbul Merkezli, 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve yardımcısı olduğu belirtilen Didem Ürer ve Oktar Babuna gibi kamuoyunun tanıdığı isimlerin yanı sıra bazı iş adamlarının da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖMLEKÇİ İŞADAMI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltındaki iş adamlarından biri de ‘İstanbul Gömlekleri' ve ‘Giovanni Piço Della' firmaların yönetim kurulu başkanı Mehmet Alp Ünlü oldu. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlanan soruşturmada MASAK çalışma yaptı. MASAK raporunda, iş adamı Mehmet Alp Ünlü'nün sahibi olduğu iki firmanın Adnan Oktar'la bağlantısı olduğu belirtildi. MASAK'ın raporu üzerine Ünlü'nün bu iki firmasına da el konuldu. MASAK'ın raporunun ardından 86 şirkete el konulmuştu.

İŞTE EL KONULAN ŞİRKETLER

MASAK raporunun ardından mahkeme kararı ile el konulan şirketler:

1-Hayçelik Metal Ürünleri Limited Şirketi

2-İntro Grup İnşaat Teknoloji ve Sanayi Ticaret Ltd.