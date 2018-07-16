Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...

Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin ‘cinsel eğitim eşyası’ gibi kullanılıyordu. Örgütün devasa ölçülerdeki maddi gücünün yönetimi örgüt üyeleri arasında çatlaklara yol açtı ve bu anlaşmazlıklar örgüt içinde silahlı saldırılara kadar büyüdü. Gizliliğe büyük önem veren örgüt, ‘hücre evi’ mantığıyla örgütlendi ve ailesinin maddi varlığına göz dikilen kızlar ‘toplum dışı bir varlık’ haline getiriliyordu.

"MENFAAT ÇATIŞMALARI..."



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, polis raporundan bölümler şöyle:

“Henüz çocuk denebilecek çoğunluğu gençlerden oluşan bu yapılanmanın içerisinde yer alan yönetici kesimin yönetimindeki ve kullanımındaki devasa ölçülerdeki maddi gücün, ‘Adnan Hoca’ yönetimindeki oluşumda çatlaklar oluşturmaya ve menfaat çatışmalarına sebep olduğu, bu çatışmanın silahlı müessir fiil eylemlerine varan neticeler doğurduğu, bir kısım örgüt üyelerinin örgütten koptuğu ve örgütün içyapısının dejenere olduğu...”

“GENÇ, GÜZEL VE AİLESİ ZENGİN OLANLAR...”



“Bununla birlikte örgüte yeni katılan genç kızların hiç tanımadıkları örgüt üyeleriyle evlendirildikleri ve ailelerinin maddi imkânlarının örgütün denetimine geçirildiği, eğitimleri yarıda bırakılan kızların belli aşamalardan geçirilerek örgütün amaçları doğrultusunda konum kazandırıldıkları, örgüte kazandırılan kızların ortak özelliklerinin güzel, genç, eğitimli ve maddi durumu iyi olan bir aileye sahip olmaları olduğu...”