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Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 07:53 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gündemi sarsacak detaylar ortaya çıkıyor. Oktar hakkında daha önceki soruşturmaya dair hazırlanan polis raporunda dehşete düşüren olaylara yer verildi. Raporda, genç kızların onlarca erkek örgüt üyesi tarafından sapkın cinsel ilişkilere sokuldukları ve genç kızların erkek örgüt üyeler tarafından cinsel eğitim için kullanıldıkları yer aldı.

Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin ‘cinsel eğitim eşyası’ gibi kullanılıyordu. Örgütün devasa ölçülerdeki maddi gücünün yönetimi örgüt üyeleri arasında çatlaklara yol açtı ve bu anlaşmazlıklar örgüt içinde silahlı saldırılara kadar büyüdü. Gizliliğe büyük önem veren örgüt, ‘hücre evi’ mantığıyla örgütlendi ve ailesinin maddi varlığına göz dikilen kızlar ‘toplum dışı bir varlık’ haline getiriliyordu.

"MENFAAT ÇATIŞMALARI..."

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, polis raporundan bölümler şöyle:

“Henüz çocuk denebilecek çoğunluğu gençlerden oluşan bu yapılanmanın içerisinde yer alan yönetici kesimin yönetimindeki ve kullanımındaki devasa ölçülerdeki maddi gücün, ‘Adnan Hoca’ yönetimindeki oluşumda çatlaklar oluşturmaya ve menfaat çatışmalarına sebep olduğu, bu çatışmanın silahlı müessir fiil eylemlerine varan neticeler doğurduğu, bir kısım örgüt üyelerinin örgütten koptuğu ve örgütün içyapısının dejenere olduğu...”

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“GENÇ, GÜZEL VE AİLESİ ZENGİN OLANLAR...”

“Bununla birlikte örgüte yeni katılan genç kızların hiç tanımadıkları örgüt üyeleriyle evlendirildikleri ve ailelerinin maddi imkânlarının örgütün denetimine geçirildiği, eğitimleri yarıda bırakılan kızların belli aşamalardan geçirilerek örgütün amaçları doğrultusunda konum kazandırıldıkları, örgüte kazandırılan kızların ortak özelliklerinin güzel, genç, eğitimli ve maddi durumu iyi olan bir aileye sahip olmaları olduğu...”

"SAPKIN CİNSEL İLİŞKİLER..."

“Gizli tanık ifadelerinde bu genç kızların onlarca erkek örgüt üyesi tarafından sapkın cinsel ilişkilere sokulduklarının açıkça görüldüğü, genç kızların tamamen erkek örgüt üyelerinin cariyesi, üyesi, cinsel eğitim eşyaları olduğu...”

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"GENÇ KIZLARI CİNSEL EĞİTİM İÇİN BARINDIRIYORLAR"

“Adnan Oktar liderliğindeki suç örgütünün genç kızları ailelerinden koparıp aldığı, eğitim ve öğretimlerini yarıda bıraktırdığı, ‘cariye’ görevi yapan kızların (yeni gelen) kızları sık sık gözetlediği, evlerini değiştirdikleri, örgüt üyelerinden oluşan eskortlarla ve refakatli olarak çok kısa zaman içerisinde olmak kaydıyla aileleriyle görüştürüldükleri" iddiasının yer aldığı raporda kızların telefonlarının değiştirildiği, oturdukları evlerin ise hücre evi olarak yönetildiği belirtildi.

Raporun devamında ise, "genç kızların erkek örgüt üyelerinin bir nevi cinsel eğitim için barındırıldıkları ve dolayısıyla gerek bu kullanımın getirdiği örgüt dışı kabul edilmezlik korkusu, gerekse dış dünya ile bağlantının tamamen sorumlu örgüt üyesi denetiminde kısıtlandığı, kızların toplum dışı bir varlığa çevrildikleri..." şeklinde ifadelere yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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