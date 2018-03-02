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Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de bugüne kadar TSK'dan 41 şehit olduğunu duyurdu. Son dakika haber göre, Canikli, ÖSO'dan ise 116 şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Canikli, törende yaptığı konuşmada, Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Zeytin Dalı Harekatı'nda 615 kilometrekarelik alan 84 meskun mahal, 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlandı” diyen Bakan Canikli, “41 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubumuz, 116 ÖSO mensubu 157 şehidimiz var. Harekatın başladığından bugüne 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terör ve teröristle ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam eder. Terörle mücadele bütün dünyanın görevidir. Sosyal medyada yapılan harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik operasyon yapılmaktadır. Alınan tedbirlerle yalan yanlış bilgiler deşifre edilmektedir, dünyaya bildirilmiştir. Tüm milletler şahittir ki binlerce yıllık geleneğe sahip ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir” şeklinde konuştu.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

01 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

İHA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Savunma Bakanlığı TSK şehit asker

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
öfkeyle kalkan zararla oturur. butun sorumlulari hukumettir .
La bi gitte ötede oyna... Bölgede terör devleti kurulup Ülkemize saldırsalar binlerce masum insanı katletseler daha mı iyiydi bilip bilmeden yada bilerek siyaset uğruna boş muhabbet yapma...
@azizaba tabi sınırına ABD binlerce tır dolusu silah getirsin sınırında terör devleti kursun sen de sessizce izle öyle mi geri kafalı. oturduğun yerden hükümete suçu yüklemek ne kadar basit değil mi? Klavye delikanlısı seni.
Ne kadar kolay sayıyla söylemek...Oysaki umurlarında değil baharında solan çiçekler,çocuklarıyla aynı gün ölen ana babalar,bir ömür baba hasretiyle büyüyecek çocuklar,boynu bükük kalan sevdalılar...
@macahel35 bin ölür bin geliriz..... senin gibiler ölmesin ırzı namusu Suriyelilere benzemesin diye benim askerim şehit olur ... ama sen nereden bileceksin yazına bakan boşuna öldüler sanır ... sevda kurt kuş böcekten bahsedersin !!!! senin karın evladın ölmesin diye şehit olur şükran sunacağına geviş getire getire klavye basarsın .... yok ya anlamasın anlamak sırtında ağırlıktır .... bu vatanı canın çok sevenler olmasa ayakta durmaz bu ülke .Allah hepinizden razı olsun aslan mehmetlerim ... hakkınız ödeyemeyiz
@wega_pcc sizin gibi insanları bölen,tercihini yanlış kullananlar yüzünden bu haldeyiz.Sen nerden biliyorsun ben de onlardan biri değilim.Anca tanımadan millete yakıştırın kendinizde eksik olan herşeyi.Vatan sevgim de yaptığım fedakatlık da senden fazladır,pabucumun vatanseveri.
suriyede barış sağlanmadığı sürece şehit sayısı da artmaya devam edecektir..olan fakirin çocuğuna oluyor allah yar ve yardımcıları olsun
Allah hepsinin şahadetlerini kabul etsin
allahım sen koru askerimizi polisimizi. şu mubarek gün hürmetine
aminn
ülke savaş halinde hala siyaset peşinde koşup hükümete yerleştirsem diyen parazit dolu mynet
@extrabilenadam hükümet dediğin zatlar hergün şehir şehir dolaşıp milletin parasıyla miting yapıp oy peşinde koşturmuyor dimi
seçim seçim nasıl oy alırırız !!!!!!!!!!!!!!!!!!
chp ve chp zihniyeti givi devlet millet vatan dusmanlarinin olmadigi bir turkiyede uyanmak dilegiyle cumaniz mubarek olsun
Vebali sebep olanların boynuna. Ülkemizdeki Suriyeliler yan gelip yatarken bizim çocuklarımız onların ülkesinde terörist peşinde canından oluyor. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır deniyor da bu Zeytin dalı operasyonu için geçerli değil. Rabbim nur içinde yatırsın çocuklarımızı geride kalanlara da sabır versin. Cumhur reis doğum gününü kutlasın Afrika gezisine çıksın ailesi sarayda keyif çatsın umrunda mı Afrin ...
tüm şehitlerin lanetleri, bugünkü ülkeyi idare edenlerin üzerine olsun...!
@takarakan .yok valla olmaz olsa olsa A.A.olur
fıratın dogusundaki pkk kampları neden vurulmuyor gizli bir ajandamı var fıratın batısına geçmeyin dogusunda devlet kurunmu demek kamışlı tel abyad kobani rakkadan 1500 tererüstün afrine geçtigini abd sözcüsü basın konuşmasında söyledi tsk neden hala fıratın dogusundaki pkk kamplarını vurmuyor
Ben inanmiyorum.2000 sonrasi emeklilik durumu nolcak.maaslar 600 tlye kadar dustu.hukumet is tifa yada er ken secim.
1 MİLYONLUK ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN 5 BİNİ BULMAYAN BİRLİKLERİ AFRİNDE. KADİM TÜRK MİLLETİ HAZIR BEKLİYOR.. BU HAİN ŞEREFSİZ PKK-PYD KÜRTLERİ ÜLKEMİZDEN VE SINIR BÖLGELERİNDEN YOK EDİLMİ... YETER YAHU YETER BU KALLEŞLERİ ÇEKMEKMİ ZORUNDAYIZ ALÇAK ABD İÇİN????
Ortalık kan gölü...Yazık oldu civan gibi yiğit askerlerimize...bir başkanlık için çok oy almak için değermiydi...Bunun vebali kimin boynunda ,bir yandan Afrinde teröristlerle savaşan askerimiz bir yandan da FETÖ soruşturması ile ellerine kelepçe takılıyor...Hey hat memeleketim kan ağlıyor...Yokmu bir akıllı insan ...Şehitlerimize allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim...
@cengiz_caner_1959 Delikanlıca desene ben fetoşum
daha şehir merkezi kilometrelerce uzakta hani bir haftada gireriz diyenler nerde bataklık resmen
Pyd yi ulkenden gecir mayin tarlalarini kaldir bunun gidi 50 tane hainlik yap sonuc binlerce bu hatalardan kaynakli sehit sivil asker arti 15 temmuz fiyaskosu eger din varsa bu dunyada ki bence yok bu tayip in yatacak yeri yok bu nasil bir insan
TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET GAZİLERİMİZE ŞİFA,AİLELERİNE SABIR, MİLLETİME BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.ALLAH BİRLİĞİMİZİ VE DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN.VATAN SAĞOLSUN
hayır efendim sosyal medyada dünkü saldırıda 40 şehit olduğu söyleniyor neden guzliyorsunu
@doblo78 Şehit sayısı gizlenir mi , bunların ailesi yokmu, sormazlarmı nerde diye?
En kötüsüde şu ki bu topluma şehit haberleri alıştırdınız 30 saniye haber 2 gün sosyal medyada haber sonramı unutuldu !!! VATAN SAOLSUN
şu başlığı adam gibi atın. :)
öso diyorlar banane öso dan ben kendi askerlerime bakarım hadda bizim orda savaşmamıza bile gerek yok sür türkiyedeki suriyelileri savunsunlar memleketini biz onlara sadece silah ve eğitim destegi verelim yeter ne diye memetçiği şehit veriyorum.
allah rahmet eylesin evlatlarımıza,neden evlatlarımız oralarda ölüyor anlamış deyilim? bütün çözüm suriyeyle olur heyyyy amerika heeyyyy bilmem neyle olmuyor birde tv lerde bende giderim diyor nereye o yamuk kıçınla desene,gerekirse çocuklarımla dağmadımıda göderirim diye ?yaşım 66 yazıklar olsun? çanım evlatlar nurlar içinde uyuyunuz... yazıklar olsun uyuyan medyaya?
allah rahmet eylesin 41 şehitize yanlız bakan yanlış söylemiş 41 şehit 116 ölü
afrin için o kadar şehit daha peki rojawa membiç kamışlı gibi suriyenin doğusunda afrinin 100 katı genişliğe sahip ypg sdg bölgelerine operasyon düzenliyecekmisiniz.suriyenin yarısı onların elinde ve suriye sınırın yarısıda
2000-2001 döneminde biten terörü azdıranlara Allah, iki dünyada cehennem azabı yaşatsın. davul zurna ile pkklı karşılatanlar,parti mitinglerinde barzaniyi salih müslimi alkışlatanlar
@cemilserengetili_2016 2000 de bingölde görevdeydik polis olarak...ortalık terörden geçilmiyordu ne biliyorsunuzda ne konuşuyorsunuz..boş yapma
VAYYYY ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN İNŞAALLAH
Ne kadar kolay değil mi 41 demek utan utan Onların bir annesi babası evladı vardı
8 asker..Şehit. 26 yaralı. Bir atak isabet almıştır... Suriyeyi bu duruma getirenler gebersin...
ALLAH CC şehadetlerini kabul etsin . vadetmiş olduğu mertebeye çıkartsın inşaallah
Ya siz kim savaşmak kim mehmedimi yem diye gönderip sonrada meydanlarda prim yapmaya çalışıyorsunuz ....sadece eleştiri değil nasıl olması gerektiğini de anlatayım.. 1.Uçaklardan afrine broşür atılır 24 saat içinde halka şehri boşalt emri verilir. 2.Gece halı temizliği şeklinde bombardıman yapılır taş üstünde taş bırakılmaz.. 3.Şehire 4 noktadan kara birlikleri girer .. Bunların dışında yapılan zaman,imkan,asker kaybına neden olur...!!
Suriyeliler den naber bakan onlar neden gitmiyor
Ösocular şehit mi? Eğer şehit kabul ediliyorlarsa ösocu yakınları şehit yakınlarının faydalandığı tüm haklardan faydalanabilecekler mi? Bunu da bir açıklayıverseniz.
Yalanın batsın Aksaray çocuklar inanmaz buna
devlet bunu çözemez içimizden Hasan tahsinler sütcü imamlar çıkmadığı müddetce içimizdeki vede dışardaki gavur dilleri temizlenmediği müddetce olmaz
Dünyada Yüce Türk ordusundan başka abd başta olmak üzere hiçbir ülke yaptığı operasyonlarda sivil/düşman ayrımı yapmadan ezer geçer sonra sivil kayıp varsa pardon yanlışlık oldu der işin içinden çıkar. Ama Türk askeri masum bir sivilin burnu bile kanayacaksa canını feda eder. Bu binlerce yıldır Türklüğün yüceliğinden gelen bir durumdur. Ancak bu kansızlar devamlı önden sivilleri sürüp aleyhimize kullandığı için bu kadar şehit veriyoruz. Artık orada sivil yok. Tamamı sivil görünümlü terörist gruplar. Benim mehmetçiğim şehit olacaksa eğer artık siz de ezin geçin dümdüz edin oraları. Yeter!!
Öso'cular da Şehitlik haklarından faydalanacaklarmı peki ?
SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM KELİMELERİM TÜKENDİ BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ GENCECİK GÜNAHSIZ İNSANLAR ALLAH RAHMET EYLESİN.ÜLKEMİN BAŞI SAĞOLSUN GERİDE KALAN ASKERLERİMİZİ SEN KORU YÜCE ALLAHIM...AMİNN
Cenab'ı Hak, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, yaralı yiğitlerimize acil şifalar, kederli ailelerin ve Türk milletinin başı sağolsun... Muzaffer eylesin inşallah.
Şöyle bir bakın, hepsi fakir fukara gariban çocukları. Şehitlerin kanı üzerinden, canı üzerinden üzerinden siyasi rant sağlayanlara bir bakın, hepsinin çocukları torunları yurt dışında özel kolejlerde eğitim görmüyorlar mı ? askerlikten muaf kalmak icin çürük raporu almıyorlar mı ?
dünyada şehidine önem veremeyen tek ülke türkiye. her zaman ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. hangi şehit haberinden sonra ulusal yas ilan ettiniz. herkes kendi halinde laylaylom. şehit olanları bu ülkede anma günü sadece 3 gündür. ondan sonra hep unutulur. ta ki ramazan daki iftar yemeğine kadar.
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