Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Bakan Canikli, törende yaptığı konuşmada, Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Zeytin Dalı Harekatı'nda 615 kilometrekarelik alan 84 meskun mahal, 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlandı” diyen Bakan Canikli, “41 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubumuz, 116 ÖSO mensubu 157 şehidimiz var. Harekatın başladığından bugüne 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terör ve teröristle ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam eder. Terörle mücadele bütün dünyanın görevidir. Sosyal medyada yapılan harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik operasyon yapılmaktadır. Alınan tedbirlerle yalan yanlış bilgiler deşifre edilmektedir, dünyaya bildirilmiştir. Tüm milletler şahittir ki binlerce yıllık geleneğe sahip ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir” şeklinde konuştu.
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin
25 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü
01 Mart
Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik
Uzman çavuş Recep Çetin
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç
Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol
Jandarma Astsubay Uğur Palancı
Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel
Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek
İHA
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