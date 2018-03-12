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Afrin'deki askerlerden Mustafa Kemal Atatürk pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerin bir fotoğrafını paylaştı

Afrin'deki askerlerden Mustafa Kemal Atatürk pozu!

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 52. güne girilirken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar harekata katılan bir grup askerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede çekilen bir fotoğrafındaki pozunu verdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ağar paylaşımında, "Afrin karasalından gelen bu fotoğraf, inanç-kapsayıcı, milliyetçi-ulus-kuruluş ve kurtuluş değerlerimizin hepsine, hep birden sahip çıkınca ve hepsiyle barışık olunca, nasıl bir güce, morale, kararlılığa, cesarete ve caydırıcılığa dönüştüğümüz ispatıdır" ifadelerini kullandı.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı abdullah ağar mustafa kemal atatürk

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