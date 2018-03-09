Afrin merkez sınırına ulaşıldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Son dakika habere göre, operasyon ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.
Batı cephesindeki Cinderes ve kuzey cephesindeki Şavırga el Coz/Şavarigat ile Merasat el Hatib'in alınmasıyla Afrin'e kalan mesafe 6,03 kilometreye düştü. Zeytin Dalı Harekâtı'yla YPG'li teröristlerden temizlenen alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Böylece Afrin bölgesinin üçte birinden fazlası el değiştirmiş oldu.
3 BİN 149 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
HEDEF: MABADLI BELDESİ
Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.
6 BELDEDEN 5’İ ALINDI
Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor. TSK birlikleri teröristlerden arındırdığı belde merkezlerinde şimdi meskun mahal operasyonu tecrübesine sahip birlikleri ile tuzaklanmış patlayıcı imhasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
AFRİN'E TERÖRİSTLERİ GÖNDERDİLER
Türk savaş uçakları, köydeki terör mevzilerini gece saatlerinde bombardımana tuttu. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgelerden Afrin'e yeni teröristler sevk edildi.
TÜRK ASKERİ KONVOYU AZEZ'E GİRİŞ YAPTI
Meryemin'in hemen doğusunda yer alan ve Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Azez'e yeni Türk askeri konvoyu dün akşam giriş yaptı. Gün içinde Azez'in batısındaki kavşak alınarak Afrin'in doğuyla bağlantısı tamamen kesilmiş oldu.
MENBİÇ'TE TERÖRİSTLERİN PROTESTO GÖSTERİSİ
Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'te dün YPG'li teröristleri protesto gösterisi düzenlendi.
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