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Afrin merkez sınırına ulaşıldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, Afrin'e mesafe 6 kilometreye düştü. YPG'li teröristlerden temizlenen toplam alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Türk ordusu ve ÖSO kuvvetlerinin Afrin merkeze operasyon düzenlemesinin an meselesi olduğu belirtiliyor. Cinderes'te Beşar Esad, Büyük Halubi ve Küçük Halubi köylerinde ise YPG'li teröristlerin astığı Öcalan posterleri indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Son dakika habere göre, operasyon ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.

Batı cephesindeki Cinderes ve kuzey cephesindeki Şavırga el Coz/Şavarigat ile Merasat el Hatib'in alınmasıyla Afrin'e kalan mesafe 6,03 kilometreye düştü. Zeytin Dalı Harekâtı'yla YPG'li teröristlerden temizlenen alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Böylece Afrin bölgesinin üçte birinden fazlası el değiştirmiş oldu.

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3 BİN 149 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HEDEF: MABADLI BELDESİ

Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.

6 BELDEDEN 5’İ ALINDI

Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor. TSK birlikleri teröristlerden arındırdığı belde merkezlerinde şimdi meskun mahal operasyonu tecrübesine sahip birlikleri ile tuzaklanmış patlayıcı imhasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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AFRİN'E TERÖRİSTLERİ GÖNDERDİLER

Türk savaş uçakları, köydeki terör mevzilerini gece saatlerinde bombardımana tuttu. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgelerden Afrin'e yeni teröristler sevk edildi.

TÜRK ASKERİ KONVOYU AZEZ'E GİRİŞ YAPTI

Meryemin'in hemen doğusunda yer alan ve Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Azez'e yeni Türk askeri konvoyu dün akşam giriş yaptı. Gün içinde Azez'in batısındaki kavşak alınarak Afrin'in doğuyla bağlantısı tamamen kesilmiş oldu.

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MENBİÇ'TE TERÖRİSTLERİN PROTESTO GÖSTERİSİ

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'te dün YPG'li teröristleri protesto gösterisi düzenlendi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Hasi bakalım Allah askerimize dert vermesin Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Ayağınıza taş değmesin aslanlar...
Rabbim Türk'ü korusun ...
insanlar ordan kaciyor sizden barbar diye terorist diye allah sizi niye korusun allahin gazabini alirsiniz bu gidisle
Rabbim İslam ordusuna zafer nasib etsin
@efe_efem_1976 senin ordun islam ordusu değil, TÜRK ORDUSU... BU ÜLKENİN YÜZDE 99 U DA MÜSLÜMAL DEĞİL OYLE BİLE OLSA BU ÜLKEYİ LAİK DÜZENİNDEN UZAKLAŞTIRMIYOR
@efe_efem_1976 bugracan ordunu ve polisin neredeyse tamamı müslüman ve islamiyete inanıyor sen inanmıyorsun diye başkalarına tatava yapma bizler önce Müslüman sonra Türk’üz Allah hem Müslümanları hem Türk’ü korusun
KEŞKE BÜTÜN KANDİL AFRİNE GELSEDE TOPYEKÜN TEMİZLESEK:)
bu saatten sonra aldığımız yerler bizimdir vermiyoruz vereceksek neden tek biz temizliyoruz bu sebeple vermiyoruz
gebertin esadın ve abd itlerini esad aşıkları da kederlidir şimdi baya bir tabut giti
bileğiniz güçlü olsun rabbim sağ salim gidip dönmeyi etsin.
Yetkililer Mayıs sonu diye açıklamışlardı ama. Umarım çok daha erken.. kayıp vermeden Afrin ele geçirilir.
Afrin operasyonu iyi gidiyor ve gidecek inşallah da bu ÖSO'nun operasyon sonrası durumu ve konumu ne olacak ?
@turkiyeinsani umarım ki şu olur bölge yönetiminde kalırlar.
ben şunu anlamaya çalışıyorum bu terörislerin yeri belli neden yavaş ilerliyor Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Haydi aslanlarım allah yar ve yardımcınız olsun
bu büyük milletin ve onun askeri,polisinin "ALLAH YAR VE YARDİMCİLARİ OLSUN."
top yani futbol topu:)))
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