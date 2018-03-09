Afrin merkez sınırına ulaşıldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Son dakika habere göre, operasyon ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.

Batı cephesindeki Cinderes ve kuzey cephesindeki Şavırga el Coz/Şavarigat ile Merasat el Hatib'in alınmasıyla Afrin'e kalan mesafe 6,03 kilometreye düştü. Zeytin Dalı Harekâtı'yla YPG'li teröristlerden temizlenen alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Böylece Afrin bölgesinin üçte birinden fazlası el değiştirmiş oldu.

3 BİN 149 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HEDEF: MABADLI BELDESİ



Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.