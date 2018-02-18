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Afrin Harekatı'nda flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'de Aşağı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Afrin Harekatı'nda flaş gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in Racco beldesi bölgesindeki 2 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtararak özgürleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki 60’ın üzerinde köy ve stratejik nokta terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere ilerleyişini sürdürüyor. Öğleden sonra da çatışmaların ardından Afrin’in Racco beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD’den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde olası tuzaklanmış patlayıcı imhasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
afrin harekatı Hacıkanlı PKK

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