Afrin operasyonuna ilişkin Salih Müslim'den olay açıklama: Zafer Kürtlerin olacak

Müslim, "Bu korkunç saldırıya karşı koymak ve kendimizi korumaktan başka yolumuz yok" diye konuştu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatının Ankara'nın teröristleri destekleme politikasına dayandığı" ifadelerini kullanmıştı.
MÜSLİM'DEN BM'YE ÇAĞRI
Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçan PYD'nin eski başkanı Salih Müslim, Zeytin Dalı Harekatı'nda 104 PYD'li teröristin öldürüldüğünü söyleyerek Birleşmiş Milletler'i (BM) yardıma çağırdı.
Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı uyarıları dikkate almayarak Afrin'den meydan okuyan Müslim, operasyondan günler öncesi Avrupa'ya kaçmıştı.
Twitter'dan dün gece başlayan operasyonda şu ana kadar 104 teröristin öldürüldüğünü duyuran Müslim, örgütün elindeki 5 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.
İRAN, TÜRKİYE'DEN SURİYE'DEKİ OPERASYONUNU DURDURMASINI İSTEDİ
Öte yandan, İran, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine karşı başlattığı askeri operasyonu bir an önce sona erdirmesini istedi.
IRNA ajansının haberine göre İran, bu operasyonun "terör" gruplarına yarar sağlayabileceğini savundu.
Ajansın haberine göre dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi dün yaptığı açıklamada, "İran, Türkiye ve Suriye sınır bölgelerindeki krizin daha derinleşmesini önlemek için Türkiye'nin bu operasyona bir an önce son vereceğini umuyor" dedi.
"Afrin'de bir krizin devamı... kuzey Suriye'deki terör gruplarına yarar."
ZEYTİN DALI HAREKATINDA SON GELİŞMELER
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki gün havadan dün de karadan başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte ilerliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı.
Açıklamada harekatın amacı, Türkiye'nin sınırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması olarak tanımlandı. Operasyon kapsamında "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" da amaçlar arasında sıralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrin'in ardından sırada Menbiç'in olduğunu söyledi.
Afrin'e girmek, Suriye'deki Kürtlerin yükselişini önlemeyi amaçladığından Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nın devamı niteliğinde... Afrin, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde ve YPG ve TSK arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor.
YPG, Afrin'in denetimini 2012'de ele geçirmiş ve fiilen özerk bir yönetim kurmuştu.
ABD'NİN TARTIŞMALI SON HAMLESİ NEYDİ?
Türkiye aynı zamanda, ABD'nin aralarında YPG unsurlarının da bulunduğu yeni bir sınır koruma gücü kurma kararı aldığı bir dönemde Afrin'e olası bir operasyonla askeri gücünü göstermek istiyor.
ABD, Türkiye'nin rahatsızlığına karşın Kürtleri IŞİD'la savaşta etkin bir müttefik olarak görüyor. İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler ABD'nin YPG'yi silahlandırmaya karar vermesinin ardından bozulmuştu.
ABD'nin 30 bin kişilik yeni bir güvenlik gücü kuracağı duyurusu Ankara'yı daha da öfkelendirdi.
YPG militanlarının yeni sınır koruma gücünün bir parçası olarak ABD'den eğitim alacağı haberleri üzerine ABD maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Türkiye, YPG'ye verilecek eğitim ve silah yardımının ülkeye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçeceğini söylüyor.
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