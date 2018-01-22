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Afrin operasyonuna ilişkin Salih Müslim'den olay açıklama: Zafer Kürtlerin olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 11:03 | Son Güncelleme 6 dakika önce

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı başlattığı Afrin'de zaferin Kürtlerin olacağını söyledi. Rus haber ajansı RİA Novosti'nin aktardığına göre, Müslim açıklamasında, "Elbette sonuna kadar mücadele edeceğiz. Halkımızın kazanacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Afrin operasyonuna ilişkin Salih Müslim'den olay açıklama: Zafer Kürtlerin olacak

Müslim, "Bu korkunç saldırıya karşı koymak ve kendimizi korumaktan başka yolumuz yok" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatının Ankara'nın teröristleri destekleme politikasına dayandığı" ifadelerini kullanmıştı.

MÜSLİM'DEN BM'YE ÇAĞRI

Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçan PYD'nin eski başkanı Salih Müslim, Zeytin Dalı Harekatı'nda 104 PYD'li teröristin öldürüldüğünü söyleyerek Birleşmiş Milletler'i (BM) yardıma çağırdı.

Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı uyarıları dikkate almayarak Afrin'den meydan okuyan Müslim, operasyondan günler öncesi Avrupa'ya kaçmıştı.

Twitter'dan dün gece başlayan operasyonda şu ana kadar 104 teröristin öldürüldüğünü duyuran Müslim, örgütün elindeki 5 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

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İRAN, TÜRKİYE'DEN SURİYE'DEKİ OPERASYONUNU DURDURMASINI İSTEDİ

Öte yandan, İran, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine karşı başlattığı askeri operasyonu bir an önce sona erdirmesini istedi.

IRNA ajansının haberine göre İran, bu operasyonun "terör" gruplarına yarar sağlayabileceğini savundu.

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Ajansın haberine göre dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi dün yaptığı açıklamada, "İran, Türkiye ve Suriye sınır bölgelerindeki krizin daha derinleşmesini önlemek için Türkiye'nin bu operasyona bir an önce son vereceğini umuyor" dedi.

"Afrin'de bir krizin devamı... kuzey Suriye'deki terör gruplarına yarar."

ZEYTİN DALI HAREKATINDA SON GELİŞMELER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki gün havadan dün de karadan başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

Açıklamada harekatın amacı, Türkiye'nin sınırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması olarak tanımlandı. Operasyon kapsamında "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" da amaçlar arasında sıralandı.

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrin'in ardından sırada Menbiç'in olduğunu söyledi.

Afrin'e girmek, Suriye'deki Kürtlerin yükselişini önlemeyi amaçladığından Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nın devamı niteliğinde... Afrin, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde ve YPG ve TSK arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor.

YPG, Afrin'in denetimini 2012'de ele geçirmiş ve fiilen özerk bir yönetim kurmuştu.

ABD'NİN TARTIŞMALI SON HAMLESİ NEYDİ?

Türkiye aynı zamanda, ABD'nin aralarında YPG unsurlarının da bulunduğu yeni bir sınır koruma gücü kurma kararı aldığı bir dönemde Afrin'e olası bir operasyonla askeri gücünü göstermek istiyor.

ABD, Türkiye'nin rahatsızlığına karşın Kürtleri IŞİD'la savaşta etkin bir müttefik olarak görüyor. İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler ABD'nin YPG'yi silahlandırmaya karar vermesinin ardından bozulmuştu.

ABD'nin 30 bin kişilik yeni bir güvenlik gücü kuracağı duyurusu Ankara'yı daha da öfkelendirdi.

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Türkiye bizi uyardı

YPG militanlarının yeni sınır koruma gücünün bir parçası olarak ABD'den eğitim alacağı haberleri üzerine ABD maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye, YPG'ye verilecek eğitim ve silah yardımının ülkeye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçeceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK PYD Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
sende tükürdüğünü yalayacaksın diğeri gibi az kaldı.hepiniz köpek gibi kaçıyorsunuz şuan güneye.suriyenin kuzeyi size yasak bundan sonra
Bunuda adam yerine koyup kabul etmemişmiydi bizimkiler? Ayrıca kürtler kürtler diyip duruyorlar Türkiye Cumhuriyetinin veya türk vatandaşlarının kürtlerle hiçbir alıp veremediği yoktur, bu dingilin bahsettiği kürtler eli silahlı it kopuk çetesinden başka bir şey değildir.
@pdks Allahına kurban dee..
şimdi salih efendi türkiye size fıratın bu tarafına geçmeyin dedi mi dedi size pkk lan aranıza mesafe koyun dedimi dedi abd babanızın verdigi silahları pkk vermeyin dedimi dedi kobani de size yardım ettimi etti siz ne yaptınız ..abd ye tıpanızı yaslayıp türkiye ye silah çevirdiniz e şimdi de aglamayın ha size benden güzel bir nasihat yol yakın ken geri çekilin ha başkalarının egemenligi altın da özgür olmasınız ancak adamı olursunuz ha türkiye size yardım elini uzatmasına karşı türkiye yi satınız ama unutmayın ki siz satarsanız gün gelir satılırsınız ...
Salim Müslim, sen Amerikanın piyonusun, Suriye’ye ihanet ettin, Barzaniyi örnek almadın, bedeli senin için daha ağır olacak.
haklısınız zafer sizin olacak....zaten siz hep zafer kazanıyorsunuz...avrupadan konuşmakla olmuyo..sıkıysa gel afrinden konuş...seninin gibi satılmışlar söyleyin allah aşkına yüzyıldır neyi becerebildiniz..topraklarında yaşadığınız ülkelere terör ve kaostan başka ne getirdiniz...kendi halklarınıza yazık ettiniz..genç yaşta onları öldürdünüz..olmayacak duaya amin dediniz..herkese üşaklık yaptınız..batının oyuncağı oldunuz..tabiki işiniz bitinve kullanılıp attıldınız...yine öyle olacak...
Yakın zaman öncesine kadar, devlet protokolü ile ağırladığımız teröristler değil mi bunlar ?
@r.etkar Adam olsunlar diye uyarıldılar ama ihanete devam ettiler tıpkı senin gibi...
çok komik adının müslim olduğuna inanmıyorum. banko benjamin dir. ayrıca sen madem pyd nin başısın neden kaçıyosun amerikaya. türkücümü olacaksın. peki 2.si Trump pyd ile işim yok diyor. bu terörist başkanını nası ülkeye sokuyor.
Kendi çıkarları ve mutlulukları için 3 günlük dünyayı insanlığa dar eden ABD ve satılmış piyonları. Pişmanlıkların azap olarak bile yeteceği o gün geldiğinde, rezilliğinizi ve sefaletinizi izleyecek zulmettiğiniz insanlar.
goril seni yakalayınca hayvanat bahçesi kafesine koymak lazın oraya layıksın insan olmayan insan kılığına girmiş mahlukat
Tabi tabi..
Yazık sakat herhalde
ZAFER,MAFER YOK ARKADAŞ! ZAFER OLURSA,ANCAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN OLUR!
@69480kimyager senın ıse yaramaz akpli baskanın soktu onları yalıyodu dune kadar da sımdı ters dusunce operasyona kalktı hoca efendıyıde protokolle agırladınız sonra geldı öptü sizi vatan haini oldu bırakın bu işleri size ekmek vermezler bosuna yalamayın akpyi
AFRİNDEN KAÇIP ZAFERDEN BAHSEDİYO BAŞI OLMAYANIN KIÇIDA OLMAZ
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