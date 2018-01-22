Afrin operasyonuna ilişkin Salih Müslim'den olay açıklama: Zafer Kürtlerin olacak

Müslim, "Bu korkunç saldırıya karşı koymak ve kendimizi korumaktan başka yolumuz yok" diye konuştu.

Ajansın haberine göre dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi dün yaptığı açıklamada, "İran, Türkiye ve Suriye sınır bölgelerindeki krizin daha derinleşmesini önlemek için Türkiye'nin bu operasyona bir an önce son vereceğini umuyor" dedi.

"Afrin'de bir krizin devamı... kuzey Suriye'deki terör gruplarına yarar."

ZEYTİN DALI HAREKATINDA SON GELİŞMELER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki gün havadan dün de karadan başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

Açıklamada harekatın amacı, Türkiye'nin sınırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması olarak tanımlandı. Operasyon kapsamında "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" da amaçlar arasında sıralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrin'in ardından sırada Menbiç'in olduğunu söyledi.