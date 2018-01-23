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Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afrin operasyonuyla ilgili gelen son dakika habere göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmede, saldırıda şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ya, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu duyurdu.. Son dakika habere göre, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta'ya ulaştı.3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen'in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen'in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

"KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit ile ilgili sosyal medya hesabından "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

AFRİN'DEKİ İKİNCİ ŞEHİT

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit olmuştu. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, Afrin'de şehit verilen ikinci asker oldu.

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
Allah rahnet eyledin gecen sene davullu zurnalı gönderdigimiz pkklılar askerimizi öldürüyor herkes suclu ama akp degil !!
Peygamber efendimize komşu ol yiğidim..
inna lillahi ve inna ileyhi raciun
Başımız sağolsun.. Allah mekanını cennet eylesin.
Allah Rahmet eylesin... Peygamber efendimize bir komşu daha Gönderdik.. Cennete bir gül daha gönderdik...
müslümanın müslümanı vurdugu yerde şehit olmaz
bu operasyonda hükumet üyelerinin evlatları, yakınları var mı merak ettim. Albayrak ailesi, Erdoğan ailesi TSK ihtiyaçlarını üretmeye başlamışlar, rant kapıları hayırlı olsun, yıldırım aile üyeleri ise taiwan da kumar işleriyle meşgul, kahraman vatan evlatları dediğimiz asgari ücretli ailelerin evlatlarına ise bol bol şehadet şerbeti ikram ediliyor. ülkeyi savaşa sürekleyecek stratejilere alet olmak bir basiret değildir, aktif siyaset beceri ister, planlama ve ilişki yönetimi ister. taziye çadırıyla ve türk bayrakları asmak 21 yy da bu vatandaşın hak ettiği bir yaklaşım değildir.
Bunlar olacak moral bozmaya gerek yok, her gün bu tarz haberler alacağız. Hiç şüphe yokki Türkiye Afrin'i tamamen ele geçirip teröristlerden temizleyecek. Önemli olan bu tarz kayıpların sayısı ve savaşın maliyeti ne kadar az olursa o zaman başarılı bir operasyon yaptık diyebiliriz. Şehidimize allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz, bu ülke sizlerle gurur duyuyor.
allahım ailesine bizlere sabır ver şehitler ölmez vatan bölünmez
Gerçek Kahramanlar,nurlar içinde yatınız,Kahramanım hakkını helal etmezsen biz ne yüzle gideriz mahşere.
Allah rahmet eylesin. Allah askerlerimize bu kutlu yürüyüşte yardım etsin
ben asker olsaydım suan bende qiderdim qorev verilse. 457 qun askerlik yaptim helal olsun vatanıma. Ne olursa olsun o sozde devleti kuramaycaksiniz fistan qiydircez alayınıza.
Sen orda can ver seni oraya gönderenler senin nasıl savacağına dair toplantılarda karar versinler yazık yaa
ALLAH RAHMET EYLESİN.
allahın sevgili kuluymuş şehit olmak herkese nasip olmuyor.mekanın cennet olsun mehmetçik..
mekanı cennet olsun..
ALLAH şehadetini kabul etsin :(
Rabbim Şehadetini kabul etsin
Allah rahmet eylesin ailesine ve tüm Türk milletinin başı sağolsun
????
Orayı temizlemeden gelirseniz eğer şehitlerimizin kanı helal değildir hiç birinize !! VATAN SAĞOLSUN !
Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.
Allah sorumluları kahru perişan etsin..
allah rahmet etsin mekanı cennet olsun şehidimizin.
ALLAHTAN RAHMET DİLERİM ŞEHİDİMİZE...BU ŞEHİTLERİN KANI POLTİKLEŞMEMELİ MEYDANLARDA ZİNHAL BAHSEDİLMEMELİ...kim olursa olsun İKTİDAR OLSUN MUHALEFET OLSUN BU MİLLİ DAVAMIZI ASLA POLİTİKAYA ALET ETMESİNLER
@cengiz_caner_1959 çok doğru süylüyosun kardeşim
yeter artık daha kaç ailenin ciğeri yanacak,şehidim hakkını helal et.
Şehadetini tebrik ederim.
Allah mekanını cennet eylesin
Allah rahmet eylesin . vatanımızın milletimizin başı sağolsun.
Allah rahmet eylesin,geride kalanlarına sabır versin yüce rabbim..
kahrolsun Suriye'de savaş çıkaranlar... hepinize lanet olsun teröristler...
kim verecek bunun hesabını kim
Allah mekanını cennet eylesin.
verilmesin tek bir şehit daha ne olur Allah sabır versin şehitlerimizin ailelerine :((
intikamını alın..:((((
allah rahmet etsin rabbim şahadetini kabul etsin mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... tüm şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak inşallah
allah gani gani rahmet eylesin..geride kalan ailesine sabır versin..
Rabbim şehit üsteğmen'imizi rahmet eyle geride kalan ailesini sabırlar ihsan eyle.
allah rahmet eylesin
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