Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu duyurdu.. Son dakika habere göre, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta'ya ulaştı.3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen'in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen'in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

"KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit ile ilgili sosyal medya hesabından "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

AFRİN'DEKİ İKİNCİ ŞEHİT

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit olmuştu. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, Afrin'de şehit verilen ikinci asker oldu.