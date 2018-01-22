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Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 07:58 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyguladığı strateji PYD'li teröristleri adeta şoka uğrattı. Son 10 gündür sınırda açılan kapılar medyaya da yansımış PKK da bütün önlemlerini bu kapılara göre almıştı. Ancak TSK, bu kapıları kullanmadı ve Afrin'e 7 ayrı kapıdan girdi.

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Afrin’e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kullanılmadı.

Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı.

9 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK’nın bu taktik hamlesiyle birlikte ÖSO ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin’e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi. ÖSO birliklerinin, kamufulajlarına sarı bantlar taktığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye PKK PYD Afrin Afrin operasyonu

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