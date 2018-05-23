Afrin'de PKK/PYD'ye ait yeni mühimmat deposu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'deki arama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mühimmat deposu daha tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, TSK birlikleri, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de sivil halkın korunması amacıyla mayın ve el yapımı patlayıcı aramaları da devam ediyor.

TSK unsurları, ayrıca harekat kapsamında terör örgütü PKK/PYD'ye ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin bulunması için de aralıksız operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar sırasında son olarak teröristlere ait bir mühimmat deposu tespit edildi. TSK, söz konusu depo ve mühimmatlara ilişkin görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğraflarda, teröristlerce el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan tahrip gücü yüksek patlayıcılar gözler önüne seriliyor.

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