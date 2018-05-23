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Afrin'de PKK/PYD'ye ait yeni mühimmat deposu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

TSK tarafından Afrin'deki arama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mühimmat deposu tespit edildi - AFAD-Mehmetçik iş birliğiyle son bir haftada 52 yerleşim yerinde yaklaşık 6 bin kişiye insani yardım yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'deki arama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mühimmat deposu daha tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, TSK birlikleri, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de sivil halkın korunması amacıyla mayın ve el yapımı patlayıcı aramaları da devam ediyor.

TSK unsurları, ayrıca harekat kapsamında terör örgütü PKK/PYD'ye ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin bulunması için de aralıksız operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar sırasında son olarak teröristlere ait bir mühimmat deposu tespit edildi. TSK, söz konusu depo ve mühimmatlara ilişkin görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğraflarda, teröristlerce el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan tahrip gücü yüksek patlayıcılar gözler önüne seriliyor.

- Mehmetçik AFAD ile Afrinlilerin yüzünü güldürüyor

TSK birliklerince, Kızılay ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek de sağlanıyor.

Afrin'de hayatın normale dönmesi için devam eden çalışmalarla halk, gün geçtikçe daha huzurlu bir ortama kavuşuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, AFAD-Mehmetçik iş birliğiyle son bir haftada 52 yerleşim yerinde yaklaşık 6 bin kişiye insani yardım yapıldığı kaydedildi.

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Afrin mühimmat deposu Türk Silahlı Kuvvetleri

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