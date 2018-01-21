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Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Afrin operasyonuyla ilgili gelen son dakika habere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırıda ilk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kara harekatının başlatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunduğu sırada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan roketli saldırıda çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

"KEYFİ YAPILAN BİR OLAY DEĞİL"

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, saldırılara hedef olan yerlerde geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.
Roketin isabet ettiği yerlerde incelemelerde bulunan Vali Erdal Ata, “İncelemelerden sonra açıklama yapacağım. Saldırının Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var. Keyfi yapılan bir olay değil” diye konuştu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sayın cumhurbaşkanımız türkiye sınırındaki ölümlere ne yorum yapacak beklemekteyiz.hesabını verebilecekler mi dusunekaldim . . . Sivil vatandaşlarımıza geçmiş olsun . hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve değerli ailelerine baş sağlığı diliyorum. tüm türkiye hakları savaşa hayır demeli.kardeş hakların ölümlerine sebep insanları evlatlarını savaşa göndermeleri yönünde temennimiz sonsuzdur. aldiginiz çürük raporlar satın aldiginiz askerlik diplomalarını yirtin.Savaşta abilerimiz gibi sizi de cami gönülden istiyoruz. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah rahmet eylesin.
Şimdi sizin gibiler yorum yapar ama o bölge de hergün terör korkusuyla yapamayan insanları götüyle dinler sonra CB suçlar peki korkuyla hergün ölmekten bir kere adam gibi çarpışıp ölmek daha efdal değilmi? Siz anca yorum yazın gelinde bir sınır hattın da yaşan insanların halini görün
senin gibileri ancak yesin yatsın kimse bana karışmasın toprak gitmiş yurt gitmiş namusun gitmiş şerefin gitmiş senin umrunda mı sana cevab yazan arkadaşın dediği gibi bin kere öleceğime bir kere ölürüm ama şerefimle ölürüm bu daha güzeldir sevgili chp ve hdp soysuzu siz işte busunuz ne mutlu türküm diyene yaşasın mehmetçik yaşasın türk devleti yaşasın türk milleti türkün türkten başka dostu yok bu da sana kapak olsun koçum
hava savunma vardı ne oldu
Askerimde Öyle vurdu ki Aferin diye yeryüzünde bir kalmasın Taş üstünde taş kalmasın Allah yardımcınız olsun
bazı kanı bozuk aşağılıklar yazıyor.neden gittik şehitlerin hesabını verecekmi cumhur falan diye.onlara sesleniyorum.Allah hepinizin belasını versin.
bu yaptıkları, eğer bu operasyon olmasa idi sonradan yapacaklarının yanında devede tüy kalırdı bunu görüyor ve bunu biliyorum kiliste yaşayan birisi ılarak operasyonu destekliyorum halkların kardeşliği türküsünü söyleyenlere sözüm kürdüm ama benden türkü yoktur çünkü türk demek osmanlı demek türk demek islam birliği demek
Yanlış ve feci Suriye politikasının bedelini sadece askerimiz değil sivil vatandaşlarımız da ödüyor. Mali bedeli zaten bizden çıkacak ama sebep olan siyasilerin bir de kahraman havası ile yaptığı açıklamalar hepten insanı çileden çıkartıyor. Hep sebep ol hem de siyasi rant peşinde koş. Bizi gerçekten aptal mı zannediyorlar?
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