Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, kara harekatının başlatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunduğu sırada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan roketli saldırıda çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.
"KEYFİ YAPILAN BİR OLAY DEĞİL"
Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, saldırılara hedef olan yerlerde geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.
Roketin isabet ettiği yerlerde incelemelerde bulunan Vali Erdal Ata, “İncelemelerden sonra açıklama yapacağım. Saldırının Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var. Keyfi yapılan bir olay değil” diye konuştu.
İHA
Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi
Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: YPG kaçıyor
Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı
Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Okuyucu Yorumları 8 yorum