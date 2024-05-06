Polis memuruna kafa attı, ortalık bir anda karıştı! Hareketli anlar kamerada

İddiaya göre, saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen E.O.D. (25) ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerine zorluk çıkarttığı öğrenilen E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan ve kaskı olduğu öğrenilen Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydettiği görüntülerde, E.O.D. yanındaki kasklı polis memuruna kafa atıyor, daha sonra E.O.D. kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yumruk atmaya çalışıyor.

Polis ekiplerinin yaptığı müdahale ile gözaltına alınan E.O.D. polis merkezine götürüldü. Olayda E.O.D.'nin saldırısına uğrayan polis memurlarının şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





