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  4. Korkulan oluyor! İsrail'den Refah hamlesi: Ordu çağrıda bulundu

Korkulan oluyor! İsrail'den Refah hamlesi: Ordu çağrıda bulundu

06.05.2024 09:27
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Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah, uzun zamandır Gazzelilerin sığındığı tek liman konumunda. Uluslararası kamuoyunda günlerdir İsrail'in Refah'a kara harekatı düzenleyeceğine yönelik bir düşünce vardı. Bu düşünce artık gerçekleşmekten bir adım uzakta... İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere bölgeyi boşaltma çağrısı yaptı.

Korkulan oluyor! İsrail'den Refah hamlesi: Ordu çağrıda bulundu

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta tüm tepkilere rağmen beklenen kara harekatı için harekete geçti. İsrail basınına göre İsrail ordusu, Refah’ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere tahliye emri verdi. İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

AA-20240505-34467736-34467703-ISRAIL_ORDUSUNUN_GAZZEYE_YONELIK_SALDIRILARI_SURUYOR

TAHLİYELERİN "GEÇİCİ" OLDUĞU İDDİASI

İsrail ordusu ise Refah’taki tahliyenin “geçici” olduğunu öne sürerek tahliyenin kademeli olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Tahliye çağrılarının broşürler, SMS, telefon aramaları ve Arapça medya yayınları aracılığıyla iletileceği kaydedilen açıklamada, El-Mevasi’deki insani yardım alanının genişletildiği, yeni sahra hastaneleri ve çadırlar kurulduğu, yiyecek, su, ilaç gibi yardımlarının gönderildiği kaydedildi.

AA-20240505-34469730-34469726-ISRAIL_SAVAS_UCAKLARI_REFAHTA_FILISTINLI_ELATTAR_AILESININ_EVINI_HEDEF_ALDI

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail gazze şeridi refah partisi
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