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Afrinli Kürt genç memleketine sazıyla sözüyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK zulmünden Türkiye'ye sığınan 25 yaşındaki Halil Zana, memleketine dönüşünü sazıyla ve şarkılarıyla kutladı - Zana Halil:  - "Zeytin Dalı Harekatı'yla Türk Ordusu ve ÖSO'nun Afrin'e girmesi, bizlere devrim ruhunu canlandırmak için ülkemize dönme umudu verdi"   - Halil'in annesi Um Zana:  - "PYD'nin tehditleri yüzünden oğlumdan 5 yıldır uzak kaldım. Oğlum TSK ve ÖSO sayesinde evine döndü" 

AFRİN/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Terör örgütü YPG/PKK'nın tehditlerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinli Kürt genç Zana Halil, ilçenin terörden arındırılmasının ardından memleketine döndü. Halil, elinden düşürmediği sazıyla ailesine kavuşmasını kutladı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin'de güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, bölge halkının önemli bölümünün evlerine dönmesini ve hayatın olağan akışına kavuşmasını sağlıyor.

Afrinli saz sanatçısı Zana Halil de YPG/PKK'nın tehditleri nedeniyle terk ettiği memleketine döndü.

Afrin'in Basuta köyünde yaşayan Halil, 2011'de Beşşar Esed rejimine karşı başlatılan gösterilere sazı ve söylediği şarkılarla destek olmuş ancak 2012'de terör örgütünün Afrin'i ele geçirmesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmıştı.

25 yaşındaki Halil, 5 yıl ayrı kaldığı evinin avlusunda hem "devrim" hem de Zeytin Dalı Harekatı için şarkılar söyledi.

- "Örgütün hak ihlallerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz"

AA muhabirine konuşan Halil, evine ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halil, Suriye'deki rejim karşıtı gösterilere ilk katılanlardan olduğunu kaydederek, "Zeytin Dalı Harekatı'yla Türk Ordusu ve ÖSO'nun Afrin'e girmesi, bizlere devrim ruhunu canlandırmak için ülkemize dönme umudu verdi." dedi.

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın döneminde her türlü baskıyı gördüklerini hatırlatarak, örgütün Esed rejimine karşı muhalifleri silahla tehdit ettiğini vurguladı.

Tehditler yüzünden Türkiye'ye sığındığını aktaran Halil, terör örgütünün Afrin'deki hak ihlallerini kanıtlamak için medya çalışmalarında da yer aldığını dile getirdi.

Halil, örgütün bölge halkına yönelik tehcir, haraç toplama ve zorla silah altına alma gibi suçlarını ifşa ettiklerini belirterek, "Ben ve arkadaşlarım örgütten tehdit alsak da teslim olmayacağız ve örgütün hak ihlallerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

- "Oğlum Türk Ordusu ve ÖSO sayesinde evine döndü"

Anne Um Zana da çocuğuna uzun zaman sonra kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirterek, "PYD'nin tehditleri yüzünden oğlumdan 5 yıl uzak kaldım. Oğlum Türk Ordusu ve ÖSO sayesinde evine döndü." dedi.

Oğluyla kucaklaşan anne, "Örgüt tehditleri yüzünden çocuklarından ayrı kalan anneler de benim yaşadığım bu mutluluğu yaşar inşallah. Örgüt yüzünden Afrin'de çok sayıda annenin kalbi yandı. İnşallah bütün gençler evlerine döner." değerlendirmesinde bulundu.

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Afrin eve dönüş ÖSO TSK YPG/PKK Zeytin Dalı Harekatı

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