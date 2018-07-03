Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Minik Leyla, Amedspor'lu Futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, ailesiyle geldiği dedesinin köyü Bezirhane'de kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in profesyonel futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu öğrenildi.
Daha önce 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor'da futbol oynayan Önder Karaboğa'nın yeğeni Leyla için Amedspor, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Amedspor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa'nın yeğeni olan küçük Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmış. Hepimizin başı sağolsun" denildi.
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