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AİHM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını açıkladı. Son dakika habere göre, AİHM, ihlal kararı verdi ve 21 bin 500 euro manevi tazminata hükmetti.

AİHM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını açıkladı

Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesince 20 Şubat'ta karara bağlandı.

Gerekçenin yazımı tamamlanan karar, bugün Mahkemenin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı.

Davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

"ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI İHLAL EDİLDİ"

AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden, Anayasa Mahkemesinin de ihlal yönünde karar verdiği "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "İfade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Strazburg mahkemesi ayrıca Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan "Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı"nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesinin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

AİHM 2. Dairesinin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı.

Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.

Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hadi bakalım şimdi nolacak. Bunun gibi belki daha çok tazminat kararı çıkacak. Kimin cebinden çıkacak, tabiki biz vatandaştan. Buna sebep olanlara hakkımı helal etmiyorum.
Ulkeyi OHAL ile yönetmeye mahkum edenler ödesin..
kim takar ahimi ahim süriyede çocuk öldüren lere ödül veriyor düşünün
2002-09-30 Aihm - Tayyip Erdoğan'in Başvurusu AİHM, ERDOĞAN`IN BAŞVURUSUNU HIZLANDIRDI, HÜKÜMETTEN BİLGİ İSTEDİ STRASBOURG (A.A) - 30.09.2002 - Rahmi Gündüz - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Tayyip Erdoğan`ın yaptığı şikayet başvurusuyla ilgili Türkiye`den bilgi istedi.
Eyyyy AIHM diyenler, bir zamanlar AIHM ye giderken iyiydi öyle deeellmi AK troller..
ulke batacak yasalara harfıyen uyma gerek
muhabbet ne ??
Aynı AİHM Türkiye yi Abdullah Gül ve RTE ye ve de Ergenekonculara da tazminat vermeye mahkum etmişti. O zaman iyiydi simdi kötü olurlar. Bunun arkası çok fena. 300-500 değil yuzbinlerce insan var hiç bir delil suçu olmadan mağdur edilen.
Gerizekalılar, Avrupa ne zaman Türk ve Müslüman toplumunu insan yerine koydu ki? Avrupa bizi 50 yıldır sömürüp oyalamaktan başka ne yaptı?
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