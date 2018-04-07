İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son 15 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülkenin Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu konuda başarımızı tüm dünya takdir ediyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Kaya, Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ataşehir 4. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Kaya, 2019'da Ataşehir'i AK Partili belediyecilik anlayışına kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Ataşehir kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle birlikte omuz omuza 2019'da destan yazacak. Biz Ataşehir'e güveniyoruz. 2019 seçimlerine gidene kadar durmak yok, kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm" dediğini aktaran Kaya, "Kapıların hepsini çaldığımız gibi tüm gönüllere girmeyi hedeflememiz lazım. Ataşehir'de dokunulmadık tek genç bırakmayacağız. Biz gençlerine güvenen bir siyasi partiyiz. Biz gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte onlar için siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.