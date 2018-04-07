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AK Parti Ataşehir 4. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Son 15 yılda, yoksulluğu en fazla azaltan ülke, Türkiye oldu. Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu konuda başarımızı tüm dünya takdir ediyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: - "Ataşehir'in daha iyi belediye hizmetleri almasının yanında bu terör örgütlerini yeryüzünden silinip, milletimize de ümmetimize de zarar veremeyecek hale getirmenin bir adımıdır 2019 seçimleri"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son 15 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülkenin Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu konuda başarımızı tüm dünya takdir ediyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Kaya, Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ataşehir 4. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Kaya, 2019'da Ataşehir'i AK Partili belediyecilik anlayışına kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Ataşehir kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle birlikte omuz omuza 2019'da destan yazacak. Biz Ataşehir'e güveniyoruz. 2019 seçimlerine gidene kadar durmak yok, kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm" dediğini aktaran Kaya, "Kapıların hepsini çaldığımız gibi tüm gönüllere girmeyi hedeflememiz lazım. Ataşehir'de dokunulmadık tek genç bırakmayacağız. Biz gençlerine güvenen bir siyasi partiyiz. Biz gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte onlar için siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, son 15 yılda çok önemli hizmetlere imza atıldığını, kapısı çalınmamış tek bir ihtiyaç sahibi aile bırakmamak üzere ev ev dolaşıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yoksullukla mücadele ettik. Son 15 yılda, yoksulluğu en fazla azaltan ülke, Türkiye oldu. Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu konuda başarımızı tüm dünya takdir ediyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde bakanlık olarak Aile Sosyal Destek Programı'yla evlere giriyoruz. Dezavantajlı evlerden başlayarak kapı kapı dolaşıyoruz, ailenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz."

- "Muhteşem bir netice alacağımızdan eminim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da Mart 2019'da yerel yönetim seçimleri, Kasım 2019'da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye'de yeni bir sayfa açılacağına işaret ederek, "O sayfayı açarken, Ataşehir'de de hem belediyede hem genel seçimlerde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhteşem bir netice alacağımızdan eminim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise Ataşehir'de yaşayanların ilçedeki belediye hizmetlerinden memnun olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yapacak iki işimiz var. Birincisi; Ataşehir'in daha iyi hizmetler elde etmesi için, pis kokuların yayılmadığı, dürüst AK belediyecilik hizmetlerinin hayata geçmesi için 2019 Mart seçimlerine hepimizin çalışması lazım. Kendimiz için, Ataşehir için bunu yapmamız lazım. İkincisi, İstanbul için, Türkiye için ve yeryüzündeki bütün mazlumlar için 2019'da gerçekleştirilecek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çalışmamız lazım."

Eker, Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve FETÖ ile uğraştığını belirterek, "Ataşehir'in daha iyi belediye hizmetleri almasının yanında bu terör örgütlerini yeryüzünden silinip, milletimize de ümmetimize de zarar veremeyecek hale getirmenin bir adımıdır 2019 seçimleri." dedi.

- "AK Parti teşkilatlarının en güçlü yanı, birlik ve bütünlüğü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti teşkilatlarının en güçlü yanının, birlik ve bütünlüğü olduğunu ifade ederek, "Kongre süreçlerinde teşkilat yapılarında yapmak zorunda kaldığımız değişiklikler; beşeri kaynağımızı, aile bireylerini, belirlediğimiz hedeflere partimizle birlikte Türkiye'yi taşıma konusundaki düşüncelerimizdir." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin yönetimini devraldığı günden bu yana verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Yazıcı, AK Parti'yi şekillendirenin, rengini, desenini belirleyenin millet olduğunu söyledi.

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