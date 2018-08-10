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AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 07:06 | Son Güncelleme

Sakarya Karasu Belediyesi’nin AK Partili Meclis üyeleri, Başkan Mehmet İspiroğlu’nu yolsuzlukla suçladı. Suçlama iddialarının ardından üyeler, 5 ayrı kuruma dilekçe yazdı ve İspiroğlu hakkında soruşturma açıldı.

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

Sakarya'nın Karasu İlçesi, yolsuzluk iddialarıyla karıştı. AK Partili Karasu Belediyesi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Soruşturma başlatılmasına neden olan şikayeti de aynı partiye mensup 8 belediye meclis üyesi yaptı.

İHALE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve üyeler hakkında, İller Bankası'ndan alınan 46 milyon liralık kredinin kullanımı sırasındaki hak edişlerin bayındırlık birim ve piyasa fiyatlarının çok üstünde olduğuna yönelik iddia bulunuyordu. Ayrıca, belediyenin özel bir firmadan temin ettiği parke taşlarına kesilen faturalarla, alınan taş bedelleri arasında da belediye aleyhine uçurum olduğu öne sürülüyordu.

BİLİRKİŞİ TALEP EDİLDİ

AK Partili 8 belediye meclis üyesi, CİMER, İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği, Etik Kurulu Başkanlığı ile Sayıştay'a dilekçe yazarak, AK Partili Belediye hakkında yolsuzluk suçlamasında bulundu. Bakanlık da iddiaları araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirdi. İncelemeyi sürdüren müfettişlerin, 46 milyon liralık ihaleyle ilgili yapılan işler ile parke döşenen cadde ve sokaklarda kullanılan malzemelerin teknik olarak tespiti konusunda Sakarya Valiliği'nden bilirkişi talebinde bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti sakarya Karasu mehmet ispiroğlu Yolsuzluk

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