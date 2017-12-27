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AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 19:05 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yayınlanan son KHK'daki tartışma yaratan '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmüne ilişkin açıklamalarda bulunan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'a AK Parti milletvekili Metin Külünk'ten tepki geldi.

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin yine Twitter'da değerlendirmelerde bulunan AK Parti milletvekili Metin Külünk, şu ifadeleri kullandı: “Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."

Gül, 696 sayılı KHK'da tartışma yaratan maddeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Eski Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, AK Parti'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından da paylaşılmıştı. Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” demişti.

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erdoğan Abdullah Gül Bülent Arınç KHK Metin Külünk

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Erdoğan ne derse herkes onu kabul etmek zorunda mı? Başka insanlar fikir beyan edemezler mi?
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak Ne Mutlu Türküm Diyene!.
Sayın Erdoğan karşıtlığı olamaya başlayanların akibeti bellidir.Etiket beli yani; hemen bir ön çalışmaaa oooppppp fetocu,sonrasımı basın ve medya kıyımaya başlar sonrası fosil olarak çöplüğe...Çünkü feto iti için adam kitap yazdı hemde yıllardır; aynı yazar şuan feto çamurundan yargılanıyor.Yap işlet devret kavramı ve uygulaması varya yıllardır.Siyasette de şuan ki olan: çamur at,basında işlet sonrasımı, gülmeyin ha vallaha böyle...Bir sürü davalar görüldü.Sonrası hepsi uydurma çıkmadımı?Ama olan bir sürü masum insana oldu yani...Ha bu iki zata inşallah en kötüsü olur.Günahları çokkkk bunların
kim bu metin külünk?akp istanbul milletvekili.hangi işleri yaparlar?şunu yapar bu külünk ailesi.bir dernek kurmuşlar başında ağabey Ergin Külünk var İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği başkanı bu şahıs yani Metin Külünk'ün abisi.Ne yapmış bunlar?Çamlıca'da yapılan yeni camii ihalesini almışlar ve burası için yardım toplama işlerini.burada dönen para yaklaşık 200 milyon yani eski para ile 200 trilyon lira.başka ne yapmışlar?Kuvet Türk bankası bir fon açmış Türkiyeye demiş ki istanbulda'ki camileri restore edelim meblağ tam 500 milyon dolar.ve bu aile almış ihale
Nedir bu milletin bu iki "Metin" den çektiği. Metin Metiner konuşur yavşak yavşak, insanın kusacağı gelir. Metin Külünk zerzevatı konuşur , yalakalığından sinirlerimiz kısa devre yapar. Allah öncelikle AKP'yi kurtarsın bunlardan, biz de kurtulmuş oluruz bahaneyle.
Sen münecimmisin. Bedeava Avukatlığa prim vermiyorlar.
zaten ikiside fetö cü al birini vur ötekine))))))
Bu miletim kucaklayucı bir cumhura iytiyacı var abdullah gül bunu iyi yapıyordu bence
Bu sözlerin meali Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka kimse Cumhurbaşkanlığına aday olmasın. Saygılarımla.
bunların derdi üzüm yemek değil ki...bağcıyı dövmek..akıllarınca cumhurbaşkanının zarar görmesini umdukları her hareketin arkasına geçiyorlar destekliyorlar ...darbeyi önleyen kuvayı milliye ruhlu sivillere söylediklerinin onda birini darbe heveslilerine söylememişlerdir...hatta gazeteciler yargılanıyor kisvesi altında korumaya bile geçmişlerdir...
sizden korkulur.siz bu milleti kendi halkına sıktıracakınız.allahtan korkuyorsanız bu hatanızdan dönün
ŞİMDİ DOKUNULMAZLIK ZIRHINA BU ADAMLARI GEÇİRDİLER DİYELİM. BU ADAMLAR DOKUNULMAZ OLDU. GİTTİ BU ADAMLARDA ESKİ FETOCU DİYE DAMADI İNDİRDİLER. ŞİMDİ BU ADAMLAR CEZA ALMAYACK DOĞRU ANLADIM MI. KENDİ İPLERİNİMİ ÇEKİYORLAR NE
Çok vatan millet diyende vardır bir nane unutmayın. Artık destek çekiliyor. Bence sizde kendinize gelseniz iyi olur
metin külünk de kimmiş .abdullah bey haklıdır
muz cumhuriyeti gibiyiz ne demek erdoğan karşıtlığı doğru yapılan desteklenir yanlış yapılanın kaşısında durulur eksiklikler görülürsede eleştirilir
Cumhurbaşkanımızı severim ama onun fikriyle birinin fikrinin fikri ayrı olunca muhalefet oluyor karşıtlık oluyor ama demokrasi agızlardan düşmüyor olmamalı böyle
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