Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri yönlendirildi

Birçok ülke, enerji koridorunun tam göbeğindeki Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor. Gelişmeleri dikkatle izleyen Türkiye ise sınırlarının dibinde yürütülen faaliyetleri adım adım takip ediyor. Deniz Kuvvetleri hem tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz’de hem de Ege’de tam teyakkuz haline geçti. Türk Donanması, kıta sahanlığında bir oldu-bittiye izin vermemek için bölgede en az 14 gemiyle 7/24 seyir halinde. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadelede Fetömetre olarak bilinen ciddi tedbirleri devreye sokan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir yandan da Türkiye'nin denizlerdeki milli hak ve menfaatlerinin korunması için ciddi başarılara imza atıyor. Önleyici tedbirler kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana, kronikleşmiş uluslararası güvenlik sorunlarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ciddi başarılar gerçekleştiren Donanma, son olaylar karşısında artan risk algılarına karşı da teyakkuz seviyesini artırdı. Korvet, fırkateyn, denizaltı ve hücumbotlarıyla Türk Donanması hem Ege'de Yunan tehdidine karşı hem de Doğu Akdeniz'de yükselen güvenlik riskine karşı her türlü önlemi aldı.

GEREKEN CEVAP VERİLİYOR



Doğu Akdeniz enerji havzasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması adına daha önceki dönemlerde örneği görülmeyen görevler icra edildi. Kısa bir süre önce İtalyan doğalgaz arama gemisini KKTC münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığına yaklaştırmayan Deniz Kuvvetleri, deniz yetki alanında izinsiz faaliyet icra etmek isteyen araştırma gemileri ve platformlara karşı da gerekli reaksiyonları vakit geçirmeksizin gösteriyor. Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının paylaşımı konusunda Türkiye'yi yok sayan anlayışın boşa çıkarılması için Akdeniz'deki Deniz Kuvvetleri varlığı güçlü bir şekilde devam ediyor. EN AZ 14 GEMİ SEYİRDE



ABD, İngiltere ve Fransa'nın önceki gece Suriye'ye yönelik operasyonu, sonrasında artması beklenen savaş gemileri sayısıyla hayli ısınan Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı atılan her adımı takip ediyor. Bölgede en az 14 gemi artırılmış tedbirlerle seyir halinde. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 ila 3 fırkateyn ile 2 ila 3 korvet, bir ila 2 denizaltı, 2 ila 3 hücumbot ve 6 ila 7 karakol gemisi bulunuyor. Halen Deniz Kuvvetleri yetki alanında anormal bir durum bulunmamakla birlikte teyakkuz hali sürüyor.