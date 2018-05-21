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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 01:41 | Son Güncelleme

Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.17'de Girit Adası'nın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Akdeniz deprem Girit

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