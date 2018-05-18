Amasya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.35'te merkez üssü Merzifon ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

