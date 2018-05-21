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Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Saadet Partisi , 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede AnkaraSaadet Partisi milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte Saadet Partisi'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Ankara adayları. AnkaraSaadet Partisi milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Saadet Partisi, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

SAADET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM
ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT
ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST
ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST
ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF
ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST
ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT
ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF
ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ
ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF
ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR
ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT
ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST

SAADET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ
ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT
ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST
ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR
ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT
ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI
ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR
ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST
ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ
ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ

SAADET PARTİSİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS
ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 5
ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ
ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ
ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI
ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ
ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT
ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ
ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST

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