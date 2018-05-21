Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Saadet Partisi, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste



SAADET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM

ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT

ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST

ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST

ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF

ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST

ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT

ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF

ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ

ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF

ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR

ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT

ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST

SAADET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ

ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT

ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST

ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR

ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT

ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI

ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR

ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST

ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ

ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ