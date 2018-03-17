Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konuksever Mahallesi 791 Sokak'ta, iddiaya göre komşular arasında gürültü yapılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Hayati Ö. (55), silahla Uğur Kaplan (40) ve Hasan Korkmaz'a (18) ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kaplan ve Korkmaz yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Kaplan'ın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Olayın ardından silahıyla Meydan Polis Merkezi'ne teslim olan Hayati Ö. gözaltına alındı.
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