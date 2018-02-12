Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yeniköy'den Ilıca Mahallesi yönüne ilerleyen Ramazan Köse yönetimindeki 07 L 3602 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut yönetimindeki 07 MRR 80 plakalı otomobil, Ilıca Sanayii'nin arkasındaki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Kamyonet devrilirken o sırada yoldan geçmeye çalışan annenin kullandığı ve içinde iki aylık bebeği Sudem Çetin'in bulunduğu bebek arabasına da çarptı.
Kamyonetteki İbrahim Yüksel (46), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Köse ile otomobil sürücü ise ağır yaralandı.
- Bebeğin sağlık durumu iyi
İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri yaralı Köse ve Bulut ile herhangi bir yara almamasına karşın tedbiren bebek Sudem Çetin'i ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bebek Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Kazada hayatını kaybeden ve bir otelin bahçıvan şefi İbrahim Yüksel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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