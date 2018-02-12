HABER

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:28 | Son Güncelleme

Manavgat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniköy'den Ilıca Mahallesi yönüne ilerleyen Ramazan Köse yönetimindeki 07 L 3602 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut yönetimindeki 07 MRR 80 plakalı otomobil, Ilıca Sanayii'nin arkasındaki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kamyonet devrilirken o sırada yoldan geçmeye çalışan annenin kullandığı ve içinde iki aylık bebeği Sudem Çetin'in bulunduğu bebek arabasına da çarptı.

Kamyonetteki İbrahim Yüksel (46), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Köse ile otomobil sürücü ise ağır yaralandı.

- Bebeğin sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri yaralı Köse ve Bulut ile herhangi bir yara almamasına karşın tedbiren bebek Sudem Çetin'i ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bebek Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden ve bir otelin bahçıvan şefi İbrahim Yüksel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.