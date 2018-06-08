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AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Açıköğretim öğrencileri, 26-27 Mayıs'ta girdikleri final sınavı sonuçlarını merakla bekliyorlardı. Anadolu Üniversite, AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. AÖF sınav sonucunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversite tarafından 26-27 Mayıs'ta yapılan Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönem sonu sınavı sonrasında sonuçların açıklanması bekleniyordu. AÖF öğrencileri, final sınavı sonucunu öğrenmek ve üç ders sınavı girebilecek mi bilmek istiyorlardı. AÖF sınavı sonucu sorgulama ekranı haberimizde. Peki ÖAF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUCU SORGULA

AÖF sınav sonucunuzu öğrenmek içn aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numarası ve kayıtlı e-posta adresiniz ile şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

AÖF sınav sonuçları için tıklayınız

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

  • Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

  • Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

  • Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez .

  • (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

  • Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

  • Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz."Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

  • Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

  • Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

  • Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.

    • AÖF SINAV TAKVİMİ

    Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017
    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018
    Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018
    2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

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