Arap Gazeteciler Federasyonundan İsrail'in saldırılarına tepki

KAHİRE (AA) - Arap Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Filistinlilerin düzenlediği barışçıl gösterilere saldırılarını kınadı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun, barışçıl gösterilerde Filistinlilere yönelik acımasız saldırıları ve savaş teçhizatı kullanmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail güçlerinin aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı Filistinli göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasına tepki gösteren federasyon, barışçıl eylemler ile meşru hakların talep edildiği gösterilere katılanlar aleyhindeki bu muamelenin uluslararası kanunlara aykırı olduğunu vurguladı.
Açıklamada ayrıca Filistinli Gazeteciler Sendikasının, Arap Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun desteğiyle uluslararası bir kampanya düzenleyeceğine işaret edildi.
Söz konusu kampanya kapsamında, İsrail'in gazeteciler ve Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlar ve saldırıların, tüm uluslararası kurumlar ile Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde ortaya çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Arap Gazeteciler Federasyonu, tüm uluslararası kurum ve insan hakları örgütlerinden de İsrail'in Filistinli gazeteciler ve savunmasız halk aleyhine işlediği suçları kınamasını istedi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.
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