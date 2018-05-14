Arap Gazeteciler Federasyonundan İsrail'in saldırılarına tepki

KAHİRE (AA) - Arap Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Filistinlilerin düzenlediği barışçıl gösterilere saldırılarını kınadı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun, barışçıl gösterilerde Filistinlilere yönelik acımasız saldırıları ve savaş teçhizatı kullanmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı Filistinli göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasına tepki gösteren federasyon, barışçıl eylemler ile meşru hakların talep edildiği gösterilere katılanlar aleyhindeki bu muamelenin uluslararası kanunlara aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Filistinli Gazeteciler Sendikasının, Arap Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun desteğiyle uluslararası bir kampanya düzenleyeceğine işaret edildi.

Söz konusu kampanya kapsamında, İsrail'in gazeteciler ve Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlar ve saldırıların, tüm uluslararası kurumlar ile Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde ortaya çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.