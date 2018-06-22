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Ardahan seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 08:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimi için vatandaşlar bugün sandık başında. Ardahan ili ve Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren sandıklara oylar atıldı ve şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak mı, hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alacak? Ardahan ilinde hangi parti kaç oy alacak hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? İşte Türkiye geneli ve Ardahan canlı seçim sonuçları...

Ardahan seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar Ardahan ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de Ardahan ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve Ardahan seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek Ardahan ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 CUMHURBAŞKANLIĞI ve MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

ARDAHAN İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

Ardahan'da 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 77 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 55.01 hayır yüzde 44.98 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,69 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 23,09 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 36,23 oy almıştı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %36, CHP %29, MHP %8,9 ve HDP %22 oy aldı.

Son olarak 2017 referandumunda Ardahan'dan çıkan Evet oy oranı %44.27 iken Hayır oy oranı %55.73 olarak belirlendi.

PARTİLERİN ARDAHAN İLİ ADAY LİSTELERİ

Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...

ARDAHAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Orhan Atalay
Halil İbrahim Dursunoğlu

ARDAHAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Öztürk Yılmaz
Yunus Dündar

ARDAHAN MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SEVİM KÖSELİÖREN
MÜTALİP AKCI

ARDAHAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Taşkın Aktaş
2-Yaşar Kaya

ARDAHAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Levent Pehlivan
Çelik Demir

OY KULLANIMI

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:

  1. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruluna T.C. Kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve asker kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini ibraz etmeleri gerekiyor.

Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

  1. Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.

  2. Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.

  3. Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

  4. Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.

  5. Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın ve kimlik kartınızı alın.

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.

Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.

Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.

NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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