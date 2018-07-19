Avukatın ajandasına yazdı: Sakın konuşma!

FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanarak cezaevine gönderilenlerin itirafları, elebaşı Fetullah Gülen'i korkuttu. İtirafçıların artmasından ve örgütün çözülmesinden korkan Fetullah Gülen, cezaevlerindeki elemanlarına “Konuşmayın” talimatı gönderdi. Talimatlar, cezaevindeki FETÖ'cülere, yakınları ve avukatları aracılığıyla iletiliyor.

'ABİ'Yİ DE SUSTURDULAR

FETÖ'cülerin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt’ü de aynı yöntemle susturdukları belirlendi. Emniyet, savcılık ve hakim önünde susma hakkını kullanan ve cezaevinde tek kişilik koğuşa yerleştirilen Söğüt'e avukatı S.N.G. aracılığıyla talimatın iletildiği saptandı. Söğüt'ü ziyarete giden avukat S.N.G.'nin elindeki ajandasına “Sakın konuşma” yazdığı tespit edildi.

(YENİ ŞAFAK)

