Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

Programa eşi, ailesi ve torunlarıyla katılan Karamollaoğlu, siyasi hayatını, cezaevinde kaldığı günleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını anlattı.

Milli Gazete ve Tv5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu’nun kızı Meryem Karamollaoğlu babasının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, “Babam nasıl herkesi kucaklayarak siyaset yapılır bunu gösteriyor. Annemle babam çok esprilidir. Babam bir şeyi anlatırken kainatın yaratılışından başlayarak anlatır. Bu da olaylara nasıl bütüncül baktığını gösteriyor. Tabi bu birikimini bütün Türkiye ile paylaşıyor olması bizi mutlu ediyor” dedi.

Meryem Karamollaoğlu, babasına yönelik eleştirilere ise “Biz onlara aynı karşılığı vermedik, gülümsedik geçtik, bu meselenin hırs meselesi olmadığını umarım fark edip kulaklarını kalplerini açarlar diye ümit ediyorum” diye konuştu.

EŞİ İLE İLGİLİ HABERLERE YANIT

Bazı gazetelerde çıkan eşinin İngiliz asıllı olmasına yönelik haberlere de yanıt veren Temel Karamollaoğlu, “Ayşe Hanım da ben de bu haberlere hiç ama hiç bakmıyoruz. Bu konuların hiçbir tanesinin ne sosyal medyada ne gazetelerde okuma ihtiyacı duymadım. Bundan dolayı da cevap verme ihtiyacı da duymadım. Çünkü cevap vermek ona bir statü kazandırmak manasına geliyor” ifadelerini kulandı.