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Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 03:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ailesi ile gerçekleştirilen bayram sohbeti Tv5 televizyonunda yayınlandı. eşinin İngiliz asıllı olmasına yönelik haberlere de yanıt veren Temel Karamollaoğlu, “Söz sahibine aittir” derken Ayşe Karamollaoğlu’nun ise “Acıyorum onlara." ifadelerini kullandı.

Programa eşi, ailesi ve torunlarıyla katılan Karamollaoğlu, siyasi hayatını, cezaevinde kaldığı günleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını anlattı.

Milli Gazete ve Tv5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu’nun kızı Meryem Karamollaoğlu babasının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, “Babam nasıl herkesi kucaklayarak siyaset yapılır bunu gösteriyor. Annemle babam çok esprilidir. Babam bir şeyi anlatırken kainatın yaratılışından başlayarak anlatır. Bu da olaylara nasıl bütüncül baktığını gösteriyor. Tabi bu birikimini bütün Türkiye ile paylaşıyor olması bizi mutlu ediyor” dedi.

Meryem Karamollaoğlu, babasına yönelik eleştirilere ise “Biz onlara aynı karşılığı vermedik, gülümsedik geçtik, bu meselenin hırs meselesi olmadığını umarım fark edip kulaklarını kalplerini açarlar diye ümit ediyorum” diye konuştu.

EŞİ İLE İLGİLİ HABERLERE YANIT

Bazı gazetelerde çıkan eşinin İngiliz asıllı olmasına yönelik haberlere de yanıt veren Temel Karamollaoğlu, “Ayşe Hanım da ben de bu haberlere hiç ama hiç bakmıyoruz. Bu konuların hiçbir tanesinin ne sosyal medyada ne gazetelerde okuma ihtiyacı duymadım. Bundan dolayı da cevap verme ihtiyacı da duymadım. Çünkü cevap vermek ona bir statü kazandırmak manasına geliyor” ifadelerini kulandı.

AYŞE KARAMOLLAOĞLU: ACIYORUM ONLARA

“Söz sahibine aittir” diyen Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Karamollaoğlu’nun ise “Acıyorum onlara. Haberiniz yok benim kangal köpeğim var” diyerek gülmesi dikkat çekti.

"TÜRKLER ÇOK CANA YAKIN"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı olan Ayşe Karamollaoğlu, Türkiye'ye geldikten sonraki günlerini de anlattı.

Ankara'ya ilk geldiğinde zor günler geçirdiğini ancak kısa sürede alıştığını belirten Ayşe Karamollaoğlu, "Ayşe Karamollaoğlu: Ankara'ya ilk geldiğimde Ankara çok kuru geldi. Hele Ankara'dan sonra. Zordu tabii. Kültür bambaşkaydı. Başka memlekete değil de başka dünyaya geldim sandım. Şimdi İstanbul ile Avrupa aynı. Zordu ama oldu.

"Allah bize lütufta bulundu. Çok şanslıyım. Dışarıdan duyuyoruz. Aileler küsmüş. Küslük, kavga hiç olmadı bizde. Allah nazardan da saklasın.

"Türkler çok cana yakınlar. İngilizler o kadar cana yakın değiller. Sokakta, Türkler ekseriyetle ciddiler. Gülümsemezler dışarda. Dışardan sanki çok mutsuz bir halk gibiler ama bizim aile Karamollaoğlu ailesi hep bana çok tatlı davrandılar. Çok güzel aileler. Hiçbir zaman Temel Bey'in annesi kaynanalık yapmadı. Hiçbir zaman sert konuşmadı." dedi.

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