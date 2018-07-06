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Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızı 16 yaşındaki D.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Dündar D.'nin 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. D.D., mahkemedeki ifadesinde, babasının kendisine, "Annen 2 yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim" dediğini öne sürdü.

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Yeniçağa ilçesinde oturan Dündar D.'nin kızı D.D., Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, 5 ay önce babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. D.D. ifadesinde, babasının 5 yıldır kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürdü. Gözaltına alınan, sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dündar D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BENİMLE YALNIZ KALMAK İÇİN ANNEMİ BAKKALA GÖNDERİRDİ'

Dündar D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Dündar D. hakim karşısına çıktı. Dündar D.'nin kızı D.D. ve eşi de mahkeme salonunda hazır bulundu

D.D. mahkemedeki ifadesinde, "Zaman zaman her gün, zaman zaman da haftada 2-3 kez, sürekli olarak tacizde bulundu. Annem bakkala bile gönderse, babam karşı çıkardı. Babam annemi bakkala gönderip, evde benimle yalnız kalıp, taciz ederdi. 5 yıl boyunca neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Babam beni kimseye söylememem için tehdit ediyordu. Söylediğim takdirde annem de dahil kimsenin bana inanmayacağını söylüyordu" dedi.

'ANNEN 2 YIL İÇİNDE ÖLECEK'

Bir kargo firmasında gece vardiyasında çalışan babasının işi nedeniyle gündüzleri evde olduğunu anlatan D.D., "Ben Gerede ilçesinde lisede okuyordum. Eve saat 15.30- 16.00 gibi geliyordum. Bunu bile babam fırsata çeviriyordu. Bana cinsel istismarda bulunuyordu. Bir keresinde 'Annen 2 yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim' dedi" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

Genç kızın annesi F.D. de eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, "18 yıllık evliyim, kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya götürüp konuşuyorlardı. Kızımın söylediklerine inanıyorum" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen genç kızın dayısı M.Ç. ise ifadesinde yeğeni olayı anlattıktan sonra birlikte eve gittiklerini, eniştesinin belden aşağısının çıplak olduğunu ve onu dövdüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Dündar D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.


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Anahtar Kelimeler:
Bolu istismar baba

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