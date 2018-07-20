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Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

MHP'nin resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli için hazırlanmış özel ve romantik bir klip paylaşıldı. Klipte Bahçeli'nin, şarkıcı Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' isimli şarkısı eşliğinde tutkunu olduğu klasik arabasını kullandığı görülüyor.

MHP'nin Devlet Bahçeli için hazırladığı klip sosyal medyada kısa sürede beğenildi. Bahçeli klipte şarkıcı Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' şarkısı eşliğinde klasik araba kullanıyor.

YAPRAK SAYAR KİMDİR?

28 Aralık 1987’de Üsküdar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Üsküdar Paşakapısı İlköğretim Okulu, Şemsipaşa İlköğretim Okulu ve Burhan Felek Lisesi’nde tamamladı. 2004-2008 arasında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Amir Ateş ve Atilla Gündüz gibi hocalardan dersler aldı.

2004 yılında İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu, Serap Mutlu Akbulut’un yönetimindeki TRT Gençlik Korosu’nun sınavlarını kazandı. 2005’te tam puan ile kazandığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu.

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. 2008 yaz döneminde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Solistleri projesinde yer aldı. Nazariyat , solfej ve repertuar dersleri aldığı ve yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu’nda görev yaptığı Doğan Dikmen’den birçok eser meşk etti.

2008 Aralık ayından beri Habertürk TV’de gazeteci Murat Bardakçı’nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası adlı programda solist olarak yer almaktadır.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
duruşu bileyetiyor seviliyorsun bahçeli ak parlili olarak gönlümüzde büyük yerin var artık
Hepimizden evvel rahmetli selçuk pehlivanoğlu yapışir yakana ahirette inşallah
bilge reis
emniyet kemeri takılı değil gerekli işlemler yapılmalı bence :)))
sağ sinyal takılmış :)
Sayın Bahçeli çok duygusal bir adam. Muhtemelen yıllardır kalbindeki özlem ve hasreti klasik otomobil ve klasik şarkılarla yollarda dindiriyor.Mazisindeki özlemini yine mazideki klasik arabayla yaşıyor. Çok hoş ve anlamlı bir video.
Emniyet Kemeri Takılı Değil...
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