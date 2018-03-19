Balıkesir'de patlama!

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık sanayi sitesinde soğuk hava deposu olarak hizmet veren bir iş yerinde gaz sıkışması neticesinde patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinde bulunan S.Ç. isimli bir şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Patlama sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!
O ülkede herkes bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum