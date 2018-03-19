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Balıkesir'de patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre patlamada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de patlama!

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık sanayi sitesinde soğuk hava deposu olarak hizmet veren bir iş yerinde gaz sıkışması neticesinde patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinde bulunan S.Ç. isimli bir şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Patlama sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Son dakika Balıkesir patlama Ayvalık

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