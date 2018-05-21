Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde konuştu

Başbakan Yıldırım konuşmasında, "Bölgemizde uzun zamandır büyük acılar ve zulümler yaşanıyor. Suriye'de şehirler yerle bir oluyor, masum insanlar yerini yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Türkiye Suriye'deki 7 yıllık iç savaştan en fazla etkilenen ülke konumunda." dedi.
İsrail yönetiminin yıllardır devam eden insanlık dışı zulmünün Ramazan arifesinde dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini belirten Yıldırım, "Çocuk yaşlı demeden onlarca kişi hunharca katledildi. Bütün yönetimler kısa vadeli menfaat hesaplarını bir kenera bırakarak bu zulme karşı tavır ortaya koymalıdır. Bütün ülkeleri zulme karşı barışın, hukukun yanında yer almaya davet ediyoruz." dedi.
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