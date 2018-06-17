Başkentte polise saldırı!

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı'nda yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etmek istedi. Tartışmanın tarafı olan bir kişi kavgayı önlemek isteyen polise tokat attı. Bunun üzerine ekipler, göz yaşartıcı sprey ile kavganın taraflarına müdahale etti.
Olayın pankart asma yüzünden çıktığı iddiaların doğru olmadığı, trafik kazası sonrası çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Polise tokat atan kişinin gözaltına alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenildi.
İHA
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