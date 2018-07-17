Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Bedelli askerlikle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan gelen “25 yaş 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor” açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu. 15 bin lira gibi ‘beklentinin altında’ bir ücretin ortaya konulması on binlerce ‘asker adayı’ arasında heyecan yaratırken bundan önceki uygulamaların aksine bu kez 25 günlük bir askerlik hizmeti süresinin ön görülmesi de kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

25 günlük hizmet süresi, özellikle çalışan ve bedelli askerlikten faydalanmak isteyen erkekler arasında “İşten çıkmak zorunda mıyız?” “Askere gidersek tazminatımız yanar mı?” sorularına neden oldu.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan İş Hukuk Uzmanı Avukat Murat Emergen süreci değerlendirdi. İşte Emergen’in bedelli askerlik adayları için ortaya çıkan sorulara verdiği yanıtlar;

“KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDILAR”

“Bedelli askerlik yapacak personelin bu nedenle iş yerinden kıdem tazminatı alıp ayrılma hakkı var mıdır?”

1475 sayılı eski iş kanunu'nun 14.maddesi 4857 sayılı yeni iş kanunu'nda da yürürlüğünü korumuştur. 14. madde'ye göre muvazzaf askerlik göreviyle iş sözleşmesi feshedilen işçilerin kıdem tazminatı alma hakları vardır. Kanunun geniş yorumlanması neticesinde yerleşik Yargıtay kararlarında bedelli askerlik nedeniyle de işten ayrılmalarda kıdem tazminatının işçiye ödeneceği belirtilmiştir.