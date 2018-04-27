Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili, Şaban ayının kaçında idrak edilir? (Cuma hutbesi - Berat Kandili)

Şaban ayınını kaçıncı günündeyiz ve 2018 Berat Kandili ne zaman soruları, günün en çok aranılanları içine girmeyi başardı. Üç aylar olarak ifade edilen mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayındayız. Regaip ve Miraç kandilleri idrak edildikten sonra bu ay içerisinden ihya edeceğimiz Berat Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamberimiz tarafından özellikle üzerinde durulmuş mübarek gece olan Berat Kandili'nde Cenâb-ı Allah'ın, kullarına, "Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim" diye seslendiği, kulların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi konuların meleklere bildirildiği gece olması nedeniyle önemlidir. Peki “günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma” vesilesi kabul edilen Berat Kandili ne zaman? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 27 Nisan 2018 Cuma günü, hicri olarak Şaban ayının 11. gününe denk geliyor. Berat Kandili ise Şaban ayının 15. gecesi ihya edilir. Peygamber Efendimizin "Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin!" diye buyurduğu mübarek Berat Kandili, 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi akşamını 1 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor.

BERAT GECESİNDE NELER YAPILMALI? 1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

5- Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı.

6- En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

7- Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

8- Güzel koku sürünmeli.

9- Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.

10- Ertesi gün de oruç tutmalı.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi 27 NİSAN CUMA HUTBESİ AF, ARINMA VE KURTULUŞ VESİLESİ: BERAT GECESİ Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Rahmeti sonsuz, affı sınırsız olan Yüce Rabbimiz, okuduğum ayet-i kerimede bizlere şu müjdeyi vermektedir: “De ki: "Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 1

Muhterem Müslümanlar!

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hep birlikte 30 Nisan Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: "Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…' buyurur.” 2 Kardeşlerim!

Ömür, bizim en kıymetli sermayemizdir. Her saatimiz hazine, her dakikamız servet değerindedir. Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin adıdır Berat.

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat, arzularımızın, hevâ ve heveslerimizin, bencilliklerimizin etkisinden, nefsimizin esaretinden kurtulma gecesidir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı teyakkuzda olma bilincini diri tutma vaktidir. Kıymetli Müminler!

Her yıl gelen Berat gecesi, bizlere, her türlü kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretir. Berat gecesi bize sadece Allah'ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da hatırlatır. Zira Allah'tan af bekleyen affedici olur. Kendisine, ailesine, din kardeşlerine, çevresine ve tüm kâinata karşı affedici ve hoşgörülü olur. Allah'ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah'ın sevgisine ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır. Aziz Müminler!

Bu gece vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, “insanlık için gönderilmiş hayırlı bir ümmet” olma yolunda hepimize ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Zira etrafımızda olup bitenlere karşı duyarsız kalarak salih bir mümin olmamız mümkün değildir.