HABER

Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.

Operasyonun hala devam ettiği gelen bilgiler arasında.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Umudu Bitince Biter İnsanUmudu Bitince Biter İnsan
Kazada yaralanan İYİ Parti milletvekili adayı öldüKazada yaralanan İYİ Parti milletvekili adayı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş istanbul Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu lüks otele terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Umudu Bitince Biter İnsan

Umudu Bitince Biter İnsan

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.