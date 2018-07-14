Beyoğlu'nda otelde şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir otelde kalan Arif Kocakkıkay'ın (58) kaldığı odadan koku gelmesi üzerine, otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Otele gelen polis ve sağlık ekipleriyle girilen odada hareketsiz bulunan Kocakkıkay'ın öldüğü tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kocakkıkay'ın cesedi, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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