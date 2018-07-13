Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Binali Yıldırım bazıları gibi yolunu şaşırmadı" ifadesini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir. Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.
Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım 2002'den beri aldığı görevlerle milletimizin refahı için koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde yer edindi. Ülkemize milletvekili, başbakan olarak hizmet eden Yıldırım, TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecek."
ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU
Binali Yıldırım törende Cumhurbaşkanı erdoğan’a ithafen yazdığı mektubu okudu. Yıldırım’ın mektubu şöyle:
"Sayın Başkanım, 16 Nisan 2017 halk oylamasının kabul edilmesi sonrasında yapılan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini milletimizin desteği, rabbimizin lütfuyla kazanarak cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçilmiş, kurucu başkanı oldunuz.
Zatı devletlerinizi en derin duygularımla tebrik ediyor, yeni dönemde3 başarılarınızın artarak devamını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
Son Başbakan olarak bugüne kadar devlet idaremizin, bütün tarihi kararlarında, milletimiz ve ülkemiz adına bu ulvi makamların iradesini temsil eden Başbakanlık mührünü binlerce yıllık Türk devlet hayatımızın bir aziz hatırası ve ölümsüz nişanı olarak değerli cumhurbaşkanımız ve seçimle gelen ilk cumhurbaşkanımız olan zatı devletlerinize arz etmekten büyük bir bahtiyarlık ve şeref duyuyorum.
Bu mührü arz ederken, bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Allah daima elinizden tutsun ve bu millete hizmet yolunda sizi dava ve yol arkadaşlarınızı, mücadelenize omuz veren herkesi 7-'den 70'e aziz milletimizi, güzel ülkemizi, adalet ve hukuk ekseninde güçlenen devletimizi payidar kılsın. En derin hürmetlerimle..."
DEVLET ŞEREF MADALYASI
Eski Başbakan ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi.
BİNALİ YILDIRIM AĞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın hizmetlerinden bahsederken Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı kameralara yansıdı.
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