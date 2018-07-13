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Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor.

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Binali Yıldırım bazıları gibi yolunu şaşırmadı" ifadesini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir. Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım 2002'den beri aldığı görevlerle milletimizin refahı için koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde yer edindi. Ülkemize milletvekili, başbakan olarak hizmet eden Yıldırım, TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecek."

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ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Binali Yıldırım törende Cumhurbaşkanı erdoğan’a ithafen yazdığı mektubu okudu. Yıldırım’ın mektubu şöyle:

"Sayın Başkanım, 16 Nisan 2017 halk oylamasının kabul edilmesi sonrasında yapılan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini milletimizin desteği, rabbimizin lütfuyla kazanarak cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçilmiş, kurucu başkanı oldunuz.

Zatı devletlerinizi en derin duygularımla tebrik ediyor, yeni dönemde3 başarılarınızın artarak devamını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Son Başbakan olarak bugüne kadar devlet idaremizin, bütün tarihi kararlarında, milletimiz ve ülkemiz adına bu ulvi makamların iradesini temsil eden Başbakanlık mührünü binlerce yıllık Türk devlet hayatımızın bir aziz hatırası ve ölümsüz nişanı olarak değerli cumhurbaşkanımız ve seçimle gelen ilk cumhurbaşkanımız olan zatı devletlerinize arz etmekten büyük bir bahtiyarlık ve şeref duyuyorum.

Bu mührü arz ederken, bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Allah daima elinizden tutsun ve bu millete hizmet yolunda sizi dava ve yol arkadaşlarınızı, mücadelenize omuz veren herkesi 7-'den 70'e aziz milletimizi, güzel ülkemizi, adalet ve hukuk ekseninde güçlenen devletimizi payidar kılsın. En derin hürmetlerimle..."

DEVLET ŞEREF MADALYASI

Eski Başbakan ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi.

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BİNALİ YILDIRIM AĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın hizmetlerinden bahsederken Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı kameralara yansıdı.

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binali yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Devlet Şeref Madalyası

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ne yaptı da şeref madalyası veriliyor ?
timsahhh
körler sagırlar bir birini agırlar
peygamberi onu övdüğü içindir
?? ?'? ?'?
Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yazıklar olsun !..
2004 yılında 54 kişiyi cinayete kurban verdiğimiz pamukova tren kazasında bu madalya alan herif ulaştırna bakanıydı...bunun için de madalya verir mi??
Hak etti Bence...... ZAM YAĞMURU Altında Sırıl Sıklam olurken Biz....
körler sağırlar birbirini ağırlar.. akp tiyatrosu..
Şeref , madalya verilincemi kazanılıyor?adamda zaten şeref vardırdır yahu.madalyayla göze sokmanın bir anlamı yok.
iste shp akp arasindaki fark...bir yerde kalleslik bir yerde vefa huzur..
Yalakalığa devam..
Kendisi Madalyonu hak ediyor. Ayrıca yağmur yağıyor seller akıyor şarkısı ile MTV müzik ödülünün de verilmesi gerekiyor.
kılıcdara da versinler bi madalya hizmetlerinde dolayı, adam şimdi kıskanır yazık :)
Kendiniz çalıyorsunuz,kendiniz oynuyorsunuz !!
çok severim bu adamı, gönülden konuşur ve davranır. Allah yolunu açık etsin. sağlık sıhhat versin.
Asıl önemlisi Milletten şeref madalyası alabilmekte.
VER VER MADALYA TAK DEVLETİ DE ONA TAK MİLLETE TAKTIGINIZ GİBİ TAKIN BİR BİR BIRINIZE MADALYA TAKIN
bu ağlamanızda olmasa hepten bitiksiniz
MİLLET CAN DERDİNDE, SEÇİLENLER KUTLAMA VE TÖREN DERDİNDE...
nankorluk etmeyin bolluk icinde yasiyoruz 20 sene once ay sonunu zor getiriyorduk simdi oyle bi durum yok gecinemiyiruz diyenler de tutumlu degiller
Körler sağırlar.birbirini ağırlar.
bundan daha fazla şaşıramazdınız yolu zaten.
ak partinin tümüne verilmeli bu madalyadan
Gazi ve şehitlerin kemikleri bir kere daha sızladı. Yakında öcalan a çözüm sürecindeki hizmetleri ve desteği için iyi niyet elçisi ilan edip ödülde verirler.
ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN
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