Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Binali Yıldırım bazıları gibi yolunu şaşırmadı" ifadesini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir. Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım 2002'den beri aldığı görevlerle milletimizin refahı için koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde yer edindi. Ülkemize milletvekili, başbakan olarak hizmet eden Yıldırım, TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecek."

ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU



Binali Yıldırım törende Cumhurbaşkanı erdoğan’a ithafen yazdığı mektubu okudu. Yıldırım’ın mektubu şöyle:

"Sayın Başkanım, 16 Nisan 2017 halk oylamasının kabul edilmesi sonrasında yapılan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini milletimizin desteği, rabbimizin lütfuyla kazanarak cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçilmiş, kurucu başkanı oldunuz.