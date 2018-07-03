Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:
Darbe anayasası yürütmede iki başlılığa sebep olmuştu. Bu durum çoğu kere anlaşmazlık çıkmasına sebep olmuştu. Bu anlaşmazlığın en belirgin özelliği 2001 ekonomik krizinde Anayasa kitapçığının fırlatılması olmuştur.
Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuş. Benim dahil olduğum 27 başbakan görev yapmıştır. Kanun, KHK ülke ihtiyacına uygun şekilde hazırlanmış ve Meclis'in gündemine taşınmıştır.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele amacıyla yürürlüğe konan KHK ele alınmış ve olaya hukuki açıdan mücadele edilmiştir. O gece Çankaya sabaha kadar önlemleri ve yapılacak işleri koordine etmiştir. Başbakanlığın bu görevleri etkin şekilde yerine getirmesi donanımlı, ehliyetli personel sayesinde mümkün olmuştur, yani sizler sayesinde başarılmıştır.
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