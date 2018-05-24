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Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:47 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.10'da merkez üssü Hizan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 8,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan deprem Son Depremler

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