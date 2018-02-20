HABER

Bodrum'da "Sinemanın icadı film müzikleri konseri" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:09 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasınca düzenlenen konserde, dünya çapında üne kavuşan filmlerin müzikleri seslendirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Sinemanın icadı film müzikleri konseri" düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Münif Akalın yönetimindeki topluluk, dünya çapında bilinen filmlerin müziklerini seslendirdi.

Gecede "Gladyatör", "E.T", "Titanik", "Harry Potter" ve "Star Wars" gibi dünya çapında ün kazanan filmlerin müziklerini seslendiren yaklaşık 50 kişiden oluşan orkestra, beğeni topladı.

Filmlerin de beyaz perdeye aktarıldığı konseri, çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum film müzikleri konser Muğla Orkestra

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.