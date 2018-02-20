Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Sinemanın icadı film müzikleri konseri" düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Münif Akalın yönetimindeki topluluk, dünya çapında bilinen filmlerin müziklerini seslendirdi.
Gecede "Gladyatör", "E.T", "Titanik", "Harry Potter" ve "Star Wars" gibi dünya çapında ün kazanan filmlerin müziklerini seslendiren yaklaşık 50 kişiden oluşan orkestra, beğeni topladı.
Filmlerin de beyaz perdeye aktarıldığı konseri, çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.
Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz
JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu
Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!
Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum