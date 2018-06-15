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Bodrum'da yat yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan yat battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangın çıkan yat battı.

Gündoğan açıklarında seyreden 12 metrelik yatın makine dairesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark eden tekne kaptanı, durumu sahil güvenlik birimlerine bildirerek, denize atladı. Yatın kaptanı bir başka tekneye çıkarak yara almadan kurtuldu.

Sahil Güvenlik ve Deniz Kurtarmaya ait botlardan tutulan tazyikli suyla yangın söndürülmeye çalışıldı ancak yangında ağır hasar alan yat battı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin bölgede güvenlik amacıyla bekletildiği bildirildi.

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bodrum Muğla yat yangını

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