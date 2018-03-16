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Bu fotoğraftaki YPG'li 15 kadın terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:19 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kamışlı'da 2 ay silah eğitimi verilen YPG'li 15 kadın terörist öldürüldü.

Bu fotoğraftaki YPG'li 15 kadın terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı Twitter ve Facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı.

FACEBOOK'A KOYDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek Türk bayrağı diktiği Azez'in kuzeyindeki Parsa Dağı'nda bulunan PKK/ YPG'ye ait kampta ele geçirilen dokümanlar, örgütün verdiği ağır kayıpları belgeledi. Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce 8 Ocak'ta çektikleri fotoğrafı, "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" diye Twitter ve Facebook'ta paylaşan kadın teröristlerin tamamının operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Fotoğraflardaki kadın teröristlerin, YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde komutanı Hevidar Averaş tarafından Kamışlı'da 2 ay boyunca silahlı eğitim verildikten sonra Afrin kırsalına gönderildiği öğrenildi.

Arîn Emina (1 ) - Zilan Tekoşin (2) - Baran Kübra (3) - Jiyan Amed (4) - Özğür Laşer (5) - Delila Dersim (6) - Çiya Kobani (7) - Cudi Diyar (8) - Berfin Slava (9) - Jiyan Peyman (10) - Viyan Amara (11) - Arya Averaş (12) - Gülistan Kobane (13) - Laşer Dicle (14) - Hevidar Peyman (15)

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Ele geçirilen başka bir fotoğrafta yer alan 7 erkek teröristin de Afrin kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı. Yan yana dizilmiş ellerinde silahlarla poz veren 7 erkek teröristin, Deyrizor bölgesinde örgüt kamplarında silahlı eğitim verildikten aldığı belirlendi. Ağır kayıplar veren örgüt, cenazelerin bir kısmını gizlerken bazılarını da sözde bayrakları olan paçavralara sararak gömdü.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG PKK TSK

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