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Bursa'da feci kaza: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 04:53 | Son Güncelleme

Bursa’da otobanda kontrolden çıkarak taklalar atan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde, Mehmet Yılmaz (40) idaresindeki 34 J 7303 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan araçta bulunan sürücü Mehmet Yılmaz'ın yanı sıra yanında bulunan Murat Yıldız (40) araç içine sıkışarak hayatını kaybetti.

TAKLALAR ATTI

Görgü şahitlerine göre önce bariyere çarpan araç 6-7 takla attıktan sonra yolun girişinde bulunan bariyere çarparak hurdaya döndü. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişi araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza Takla

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