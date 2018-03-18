HABER

Burundi'de 450 mahkum serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Hükümet, isyan hareketlerine katılmakla suçlanan 450 mahkumu 2017'deki genel af kapsamında tahliye etti

Burundi’de isyan hareketine katılmakla suçlanan 450 tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Laurentine Kanyana, tutukluların, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın 2017 yılında çıkardığı genel af kapsamında serbest bırakılması talimatını verdi.

Kanyana, bu adımın, Burundi halkının huzuru, refahı ve sosyal barışı için atıldığını belirtti.

Öte yandan Fransa, Mali ve Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki büyükelçileri, mahkumların serbest bırakılması törenine katıldı.

İnsan hakları savunucuları ve işkenceyle mücadele kuruluşları, 11 milyon nüfuslu Burundi'de yaklaşık 10 bin tutuklunun bulunması sebebiyle hapishanelerin doluluk oranının oldukça yüksek olduğunu duyurmuştu.

Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olayları, 11 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlamıştı. Kriz, Nkurunziza'nın üçüncü kez seçilmesinden sonra da devam etmişti.

Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

'AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!''AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!'
Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit ettiTaksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza genel af hükümet isyan hareketleri mahkum

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul ve Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul ve Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.