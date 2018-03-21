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Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 03:14 | Son Güncelleme

Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirildi - Yeni yayımlanan gizli kamera görüntülerinde Nix: - "(Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası) Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi"

LONDRA (AA) - Sosyal medya platformu Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix görevden alındı.

İngiltere merkezli şirketten yapılan açıklamada, şirket hakkındaki iddiaların ardından Nix'in görevden alındığı duyuruldu.

Bu arada, İngiliz Channel 4 haber kanalının önceki gün yayımladığı gizli kamera çekimlerinden bir diğer kesit de dün akşam yayına verildi. Yeni görüntülerde Nix'in, şirketi Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde önemli rol üstlendiğini söylediği ortaya çıktı.

Görüntülerde Nix, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi." ifadelerini kullandı.

- İngiltere ve AP'den Zuckerberg'e çağrı

Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgilere erişim sağladığı ve bu bilgilerin 2016'da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ile Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı öne sürülmüştü. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İngiltere Parlamentosunun DCMS Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ilgili oturumlara katılmaya çağırmıştı.

İngiliz Channel 4 haber kanalının önceki gün yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü. Görüntülerde Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Facebook'tan gelişmelere yapılan açıklamada ise "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceği", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibin görevlendirildiği bildirilmişti.

Cambridge Analytica usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor.

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