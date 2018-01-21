Camilerde Fetih Suresi okunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla dün saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm din görevlilerine mesaj göndermişti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:
"Prof. Dr. Ali Erbaşın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı bildirilmişti. (DHA)
Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum