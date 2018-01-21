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Camilerde Fetih Suresi okunuyor

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 08:05 | Son Güncelleme 17 dakika önce

TSK’nın Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ankara Hacı Bayram Camii’nde sabah namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Fetih Suresi okunuyor, dua ediliyor.

Camilerde Fetih Suresi okunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla dün saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm din görevlilerine mesaj göndermişti.

Diyanet: Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Prof. Dr. Ali Erbaşın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı bildirilmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK diyanet işleri başkanı Afrin Zeytin Dalı Harekatı Prof. Dr. Ali Erbaş

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